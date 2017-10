NPO gunt tijdslot Nieuwsshow aan Omroep Max

De NPO gunt het tijdslot van de Nieuwsshow (AVROTROS), een van de best beluisterde programma’s van NPO Radio 1, vanaf 2018 aan Omroep Max. Dat maakte de raad van bestuur dinsdag bekend, samen met zijn plannen voor de radioprogrammering van 2018.

De beslissing ligt uiterst gevoelig in omroepland. De AVROTROS heeft al aangegeven in beroep te gaan tegen de beslissing van de NPO, als het voornemen definitief wordt, waarschijnlijk op 31 oktober.

De NPO kiest hiermee voor het presentatieduo, Peter de Bie en Mieke van der Weij, in plaats van voor de omroep, AVROTROS. De Bie en Van der Weij stapten na een interne ruzie bij de AVROTROS naar Omroep Max. In een persbericht schrijft de NPO:

“Dit presentatieduo wordt bijzonder hoog gewaardeerd door de luisteraar en de NPO kiest ervoor om deze opstelling in een nieuw programma op zaterdagochtend voort te zetten.”

Ook andere plannen van de NPO liggen gevoelig, bijvoorbeeld het voornemen om Rob Stenders (BNNVARA) terug te laten keren bij NPO Radio 2. Stenders stapte deze zomer over van AVROTROS naar BNNVARA met het idee Platenbonanza, een van de best beluisterde programma’s op Radio 2, te blijven maken. De NPO besloot echter dat het tijdslot, 14.00 tot 16.00 uur, van de AVROTOS bleef. De AVROTROS koos vervolgens voor Annemieke Schollaardt (AVROTROS).

Als Stenders terugkeert, verhuist Schollaardt, die daar pas vanaf 1 september draait, naar 20.00 tot 22.00 uur. De Staat van Stasse (KRO-NCRV) met Stefan Stasse die op dat tijdslot gepland staat, vertrekt op zijn beurt naar Radio 5, van 20.00 tot 22.00 uur, waardoor Volgspot (KRO-NCRV) naar 22.00 tot 0.00 uur moet. Het programma Thuis op 5 (EO) verdwijnt dan.

Dat niet alle omroepen blij zijn met dit besluit “beseft de NPO terdege”. Daarom biedt de NPO een “extra mogelijkheid” aan het College van Omroepen (CvO), dat bestaat uit alle omroepdirecteuren, om met een alternatief te komen voor de vier tijdslots op Radio 2 en 5.

“Normaal krijgt elke omroep individueel de kans om zijn bedenkingen te uiten in een hoorzitting”, legt NPO-woordvoerder Charlotte Geurink uit. “Maar omdat dit veel impact heeft, hebben we een extra stap in de procedure verwerkt, waardoor de omroepen gezamenlijk met een alternatief voorstel kunnen komen.”

“Eigenlijk is er niks besloten”, reageert woordvoerder Eric Dekker van de AVROTROS. “De NPO heeft nu alleen het probleem bij ons gelegd.” Donderdag is een CvO-overleg gepland, waarin het alternatief ter sprake zal komen.

Het tijdslot van de Nieuwsshow valt niet onder de vier tijdslots waarvoor de omroepen een alternatief kunnen bedenken. Volgens Dekker van de AVROTROS is het echter nog niet uitgemaakt dat de zaterdagmorgen naar Omroep Max gaat. “Wat ons betreft is er nog niks veranderd.”