Nieuw kabinet staat selectie op geslacht bij embryo’s toe

Ouders die het risico lopen een zeer zware erfelijke ziekte door te geven aan hun kinderen krijgen de mogelijkheid te kiezen of ze een jongen of meisje geboren laten worden. Dit staat in het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie dinsdagmiddag presenteren, bevestigen bronnen.

Deze mogelijkheid zal alleen geboden worden als het risico op het doorgeven van een zware erfelijke ziekte aan het nageslacht zeer groot is. Sommige ziektes, zoals erfelijke borstkanker, worden (vrijwel) alleen aan jongens of aan meisjes doorgegeven: met embryoselectie kan dat worden voorkomen. Deze techniek bestaat al, maar mag van het nieuwe kabinet dus in de praktijk worden toegepast.

De discussie over een ‘Wet Voltooid Leven’ wordt doorgezet. Dit wetsvoorstel van D66 moet regelen dat ouderen die niet ziek zijn, maar hun leven voltooid achten, euthanasie kunnen krijgen. De ChristenUnie is grote tegenstander van zo’n wet, terwijl het een paradepaardje van D66 is. De oplossing: er komt een wetenschappelijk onderzoek naar de groep mensen die eventueel gebruik zou maken van een dergelijke ‘voltooid leven-wet’. Nu is nog onbekend om hoeveel mensen het zou gaan. Hoeveel tijd het onderzoek in beslag gaat nemen, is niet afgesproken door de vier partijen.

Het nieuwe kabinet volgt daarnaast de conclusies van de onderzoekscommissie-Voltooid Leven, die vorig jaar onder leiding van Paul Schnabel schreef dat de mogelijkheden die de huidige euthanasiewet (2002) biedt veel ruimer geïnterpreteerd kunnen worden. Mensen met dementie kunnen bijvoorbeeld onder de huidige wet vaak euthanasie krijgen, ook al kunnen ze dat zelf niet meer uiten. Veel artsen werken daar niet aan mee, uit angst voor vervolging. Het kabinet heeft besloten naar aanleiding van het rapport-Schnabel meer voorlichting te geven aan artsen en patiënten over de mogelijkheden die de huidige euthanasiewet biedt. Dat zou in de vorm van een voorlichtingscampagne kunnen gebeuren.

De ChristenUnie heeft in de onderhandelingen gevochten voor invoering van het manifest Waardig Ouder Worden – dat partijleider Gert-Jan Segers vorig jaar presenteerde. Dit manifest zal volledig worden ingevoerd: daarvoor is komend jaar 180 miljoen euro beschikbaar en daarna structureel 30 miljoen. Er staat bijvoorbeeld in dat er een coördinerend minister van ouderenzaken moet komen, meer geld voor mantelzorgers en meer aandacht voor pijnbestrijding in de laatste levensfase.

‘Toetsingskader’ voor medisch-ethische beslissingen

De vier partijen hebben verder afgesproken te blijven praten over gevoelige medisch-ethische thema’s. De discussie daarover wordt niet stilgelegd, zoals in het verleden gebeurde onder het kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA en CU). Wel zijn er voorwaarden opgesteld: zo moeten alle vier de partijen zich steeds scharen achter gevoelige medisch-ethische beslissingen vóór die worden genomen. Er komt een ‘toetsingskader’ dat steeds zal worden gebruikt als een nieuw, gevoelig onderwerp zich aandient. Denk aan nieuwe wetenschappelijke mogelijkheden voor het repareren van het DNA van menselijke embryo’s.

Mocht zo’n onderwerp opkomen, dan zal het nieuwe kabinet de stand van de wetenschap wegen, kijken naar adviezen van de Gezondheidsraad en het maatschappelijke debat meewegen in de overwegingen. Dit ‘toetsingskader’ moet ertoe leiden dat het kabinet niet valt over medisch-ethische kwesties: D66 en de ChristenUnie zijn bang voor een scenario zoals in Balkenende-IV, dat bijna viel over een onverwachte discussie over embryoselectie.