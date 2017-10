Nederlandse advertentiemarkt blijft groeien

De advertentiemarkt groeide door online advertenties op sociale media. Foto Lex van Lieshout/ANP

De Nederlandse advertentiemarkt is in het eerste halfjaar van 2017 opnieuw gegroeid. Bedrijven gaven in totaal 954 miljoen euro uit aan advertenties, dat is 13 procent meer ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van branchevereniging IAB Nederland.

Van alle uitgaven aan advertenties gaat een groot deel, bijna 60 procent, naar reclame-uitingen op internet. Mobiele advertenties zijn de grootste groep in deze categorie met 40 procent van alle advertenties. Dit komt doordat bedrijven 45 procent meer uitgaven aan advertenties op sociale media, die voornamelijk op de mobiele telefoon worden bekeken.

Alleen online groeit

Ook advertenties in online video’s zijn een groeiend aandeel van de online advertentiemarkt. Dit segment werd 42 procent groter in het eerste halfjaar van 2017 en is daarmee goed voor 8 procent van de hele online advertentiemarkt.

Welke bedrijven profiteren van de groei heeft het IAB Nederland niet onderzocht voor de halfjaarcijfers. Uit de jaarcijfers van 2016 blijkt dat 52 procent van de opbrengsten naar lokale bedrijven gaat. Maar het aandeel van mondiale bedrijven als Google en Facebook in de advertentiemarkt groeide ten opzichte van 2015 met 6 procent.

“Het effect van adblockers op de advertentiemarkt lijkt gering”, zegt een van de onderzoekers Jorrit Sloot. Hoewel dit niet hardgemaakt kan worden met cijfers zegt hij dat de bedrijven zich eerder druk maken over de Europese wetgeving die in 2018 van kracht wordt. Dan moeten consumenten expliciet toestemming geven voordat hun persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden om persoonlijk advertenties te genereren.

De rest van de advertentiemarkten krimpen. Er werd 7 procent minder uitgegeven aan advertenties op tv. Volgens IAB Nederland kopen grote bedrijven minder advertenties en steeds minder consumenten kijken lineair tv. Ook werd minder uitgegeven aan radioadvertenties, daar daalden de uitgaven met 1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. In het tweede kwartaal van 2016 groeiden ze juist nog vijf procent. De advertentie-inkomsten op print blijven dalen, met 11 procent in het eerste halfjaar van 2017.