HelloFresh kondigt beursgang in Frankfurt aan

Maaltijdboxbezorger HelloFresh gaat naar de beurs. Dat maakte het bedrijf dinsdag via haar website officieel bekend. Al langer gingen geruchten dat het bedrijf de stap naar de beurs wilde wagen. Met de beursgang wil de onderneming 250 tot 300 miljoen euro ophalen. HelloFresh, dat in 2011 in Duitsland werd opgericht, beoogt een notering aan de beurs van Frankfurt. Het bedrijf is naar schatting tussen de 1,5 en 2 miljard euro waard.

Nog geen winst

HelloFresh bezorgt in tien landen, waaronder Nederland, maaltijdboxen aan huis. Het bedrijf is niet winstgevend; vorig jaar leed het een verlies van ruim 90 miljoen euro. Binnen anderhalf jaar zal het bedrijf breakeven draaien, laat het in het persbericht over de beursgang weten.

In 2015 kondigde HelloFresh al eens aan naar de beurs te willen; dat werd destijds, vanwege zorgen over gebrek aan interesse, afgeblazen.

HelloFresh is op dit moment grotendeels in handen van de Duitse investeerder Rocket Internet, het bedrijf van de broers Samwer. Rocket Internet zit ook achter bedrijven als Zalando en Widmu.