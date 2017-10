Lufthansa en piloten sluiten eindelijk loonakkoord

Na jaren van ruzies, stakingen en discussies is een einde gekomen aan de strijd tussen de Duitse luchtvaartmaatschappij en pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC). De twee partijen kwamen dinsdag een loonakkoord overeen, zo melden Lufthansa en VC. De vliegers eisten al langere tijd meer loon en betere pensioenvoorwaarden.

De piloten die voor Lufthansa vliegen krijgen een loonsverhoging. Wel wordt de leeftijd waarop medewerkers met vervroegd pensioen gaan geleidelijk verhoogd, waarmee de personeelskosten toch kunnen worden gedrukt met zo’n 15 procent.

Door die dalende kosten kunnen er tot 2022 honderden nieuwe banen gecreëerd worden. De piloten die nu al in dienst zijn, komen in de komende jaren in aanmerking voor promotie. De afspraken gelden voor vijf jaar.

Stakingen

In totaal staakten Lufthansa-piloten veertien keer tegen de in hun ogen slechte arbeidsvoorwaarden. Dit leidde tot het afgelasten van honderden vluchten, waardoor meer dan 210.000 passagiers strandden.

In december bood de luchtvaartmaatschappij nog 4,4 procent loonsverhoging aan, maar dat wees VC af. Uiteindelijk krijgen de vliegers er ruim 10 procent inkomen bij plus een eenmalige uitbetaling van 180 procent van een maandloon.

Opsteker

De leden van de vakbond moeten nog wel akkoord gaan. Na bekendmaking van de overeenkomst sloot het aandeel Lufthansa 2,3 procent hoger. NRC-luchtvaartredacteur Mark Duursma noemt het loonakkoord positief voor Lufthansa: