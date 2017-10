Klimaatverandering laat zien wie de baas is

De beste grap van de avond kwam van prinses Laurentien. Aan het einde van de Climate Comedy Night in Utrecht kondigde ze aan dat de aanwezige demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) van het HIER klimaatbureau een erepenning ontvangt voor zijn bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. Behalve dat het geen grap was.

Volgens de jury, die gewoonlijk voor de jaarlijkse klimaatpenning drie kandidaten nomineert waaruit een publiek van deskundigen een winnaar kiest, was deze speciale klimaatpenning een erkenning voor de ‘doortastende en inspirerende wijze’ waarop Kamp het thema klimaat op de agenda heeft gezet. De jury beschouwt Kamp op dit moment als ‘de belangrijkste aanjager van het klimaatbeleid’ in Nederland.

Lot van Hooijdonk, wethouder voor Verkeer, Mobiliteit en Milieu in Utrecht, ontvangt de klimaatpenning 2017. Volgens de jury wil ze van Utrecht de eerste gasloze grote gemeente maken en wil ze zorgen dat de stad in 2030 klimaatneutraal is. Ze zet zich in voor minder auto’s, meer schone bussen en zonnepanelen. Utrecht is volgens de jury dank zij Van Hooijdonks inzet ‘koploper energie besparing in bedrijven’.

De keuze is verrassend, maar wel begrijpelijk. Met het energieakkoord – wat je daar verder ook van vindt – is onder minister Kamp voor het eerst een serieuze poging gedaan om de overstap naar duurzame energie te versnellen. En, zoals de HIER-jury opmerkt: het succes van dat beleid blijkt uit de snelle ontwikkeling en kostenverlaging van wind op zee.

Maar dat Kamp op deze Utrechtse cabaretavond in het zonnetje werd gezet, zegt ook iets over het klimaatbeleid van het kabinet als geheel. Met een minister van Infrastructuur die de geschiedenis ingaat als minister van 130 kilometer per uur – alles behalve een klimaatvriendelijke maatregel. En met een landbouwbeleid waarin een heldere klimaatvisie ontbreekt.

Human change

Gelukkig viel er ook echt iets te lachen tijdens het klimaatcabaret. Het was een vrolijke avond in een prachtig decor waar heel langzaam een echte ijsberg aan het smelten was en waar het water op het podium dus ook geleidelijk iets begon te stijgen.

Hans Sibbel merkte op dat het helemaal niet ging over ‘climate change’ maar over ‘human change’. Niet het klimaat hoeft te veranderen, maar wij mensen. Hij legde de schuld bij economen – en hij kan het weten, vond hij, want hij heeft economie gestudeerd. Het probleem is de verleiding, zei Sibbel. Alles is gewoon te goedkoop. Dat je voor 50 euro met het vliegtuig naar Nice kunt, is een leugen. Het grootste deel van de kosten wordt afgewenteld op het milieu.

Dit klinkt nu misschien serieuzer dan het was. Er werd tijdens Sibbels act zoveel gelachen, dat zanger Lucky Fonz III het tijd vond om de stemming weer “een beetje naar beneden te brengen”. Hij besloot tot een somber liedje waarin hij de drang van het klimaat steunde om “de mensheid te vernietigen”.

Nadat Eric Corton, in zijn rol van ambassadeur van het Rode Kruis, een echt betoog had gehouden over hoe wij arme landen in Afrika moeten helpen zich aan te passen aan klimaatverandering, werd de eerste Climate Comedy Night afgesloten door Pieter Derks.

Hij vertelde trots dat hij sinds kort zonnepanelen op zijn dak had. Dus toen hij hoorde dat 2016 het warmste jaar ooit was, dacht hij: “Yes! Dat wordt verdienen!”. Uiteindelijk kwam Derks tot de conclusie dat het mooie van het klimaat is, dat het laat zien dat wij mensen niet de baas zijn. Zo eindigde een komische avond toch weer met een filosofische voetnoot.