Honderden IS-strijders Irak geven zich over

Zo’n duizend mannen hebben zichzelf afgelopen week overgedragen aan de Koerdische autoriteiten in Noord-Irak, onder wie hoogstwaarschijnlijk enkele honderden strijders van terreurgroep Islamitische Staat. Volgens persbureau Reuters vluchtte de groep richting de Koerdische kant van de linie toen de stad Hawija werd teruggenomen door het Iraakse leger.

De gevluchte mannen zouden verspreid over de afgelopen week in handen zijn gekomen van de Koerden, maar hun arrestatie werd dinsdag pas bekend via een bron bij de Koerdische veiligheidsdiensten. Niet alle mannen die gevangen zijn genomen zouden IS-strijders zijn. Wie er precies tot de terreurgroep behoorde, moet blijken tijdens de verhoren.

The New York Times bericht ook over de massale vlucht van strijders richting de Koerdische troepen. Volgens de correspondent van de krant beweerden de meeste gevangen kok of ambtenaar te zijn geweest onder het bewind van IS. Het is uitzonderlijk dat zo veel strijders zich tegelijk overgeven, gezien IS-strijders bij het aansluiten moeten zweren tot de dood te vechten voor de terreurgroep.

Hawija was het laatste bolwerk van IS in het noorden van Irak. De terreurbeweging heeft nog delen van West-Irak in handen, rond het grensgebied met Syrië.