Hoe een blinde man de hoogste bergen bedwingt

Het klinkt als een cliché: een berg beklimmen gaat om de ervaring, niet om de bestemming. Voor de blinde Amerikaanse bergbeklimmer Erik Weihenmayer is dit echter precies waar zijn favoriete sport om gaat. “Om eerlijk te zijn is de top nogal een anticlimax”, zegt de man recht voor zijn raap.

Weihenmayer weet waarover hij het heeft. Als eerste blinde persoon die de top van de Mount Everest wist te bereiken is klimmen allang geen zijdelingse hobby meer voor de Amerikaan. Hierna was de klimlust van Weihenmayer nog niet verzadigd. De jaren erop bedwong hij alle zogeheten Seven Summits, de hoogste bergen op alle continenten.

Videokanaal Great Big Story maakte een korte film over de blinde klimmer, waarin Weihenmayer uitgebreid aan het woord komt. “Als mensen zeggen dat ze naar een bergtop klimmen voor het uitzicht, denk ik dat ze een hoop missen van waarom we de dingen doen die we doen”, zegt hij.

Retinoschisis

Weihenmayer werd als kind gediagnosticeerd met retinoschisis, waardoor zijn netvlies begon af te brokkelen met blindheid als gevolg. Hij stortte zich als jongere op het worstelen, waarmee hij enkele prijzen in de wacht sleepte. Hiermee werd hij al goed met handen en voeten. Na een klimexcursie voor blinde kinderen wist Weihenmayer het zeker: dit is het voor mij.

“De dingen die ziende mensen doen met hun ogen heb ik leren doen met mijn handen”, legt de Amerikaan uit. Hij kan niet van tevoren zien hoe de rotsen lopen en zo een route plannen. “Ik kan niet verder zien dan mijn handen reiken”, aldus Weihenmayer, die hier lachend aan toevoegt. “En dat is adembenemend opwindend”.

Meditatief

Weihenmayer kan wel aan de zachtheid van het geluid van passerende auto’s soms horen hoe hoog hij zit. Maar soms is dat meer giswerk. “Ik hou van het geluid van leegte op grote hoogte”, vertelt de Amerikaan, voor wie het bergbeklimmen niet alleen een fysieke sport is. “Het is heel meditatief, bijna een geestelijke sport.”

Lees ook ons dubbelinterview met de blinde cabaretier Vincent Bijlo en beroepskijker Hans Aarsman: ‘Hoop is voor losers, begin er niet aan’

Weihenmayer had het aanvankelijk wel moeilijk met zijn blindheid, maar erkent uiteindelijk dat zijn visuele beperking hem ook veel heeft opgeleverd: