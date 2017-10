Het tv-seizoen in games: Game of Thrones, The Walking Dead en Stranger Things

Stranger Things

Stranger Things: The Game

BonusXP en Netflix

Gratis (Android, iOS) ●●●●●

Voor de makers van Stranger Things, broers Matt en Ross Duffer, moest de Netflix-serie in alles de jaren tachtig uitademen. Van de slungelige kinderen die in hun kelder bordspel Dungeons & Dragons spelen tot aan de neon openingstitel met synthesizerklanken. Op 27 oktober brengt Netflix het langverwachte tweede seizoen uit. Dan zien we hoe het de minderjarige helden Will, Mike, Dustin, Eleven en Lucas vergaat na de ontluisterende gebeurtenissen in het fictieve Amerikaanse stadje Hawkins in seizoen 1. Om de tijd te overbruggen tussen nu en de dagen voor Halloween bracht Netflix samen met indiegame-ontwikkelaar BonusXP vorige week Stranger Things: The Game uit.

Meteen het grootste minpunt: waar de Duffer-broers alles naar de tijdgeest creëerden, nemen de ontwikkelaars het niet zo nauw. Stranger Things: The Game is een heerlijke retro role-playing-game in de geest van klassiekers The Legend of Zelda en Maniac Mansion, maar met de verkeerde graphics. Als Netflix en BonusXP goed hadden opgelet hadden ze niet de 16bit-graphics van het einde van het decennium gebruikt, maar de 8bit-graphics die rond 1983 de standaard waren voor spelconsoles en pc’s. Een klein doch niet onbelangrijk detail. Dit houdt – terecht – niemand tegen om de avontuurlijke, fraai vormgegeven game te downloaden: afgelopen weekend rees het spel al tot nummer 13 in de iTunes-hitlijst van gratis spellen.

Game of Thrones

Game of Thrones: Conquest

Warner Bros. International Enterprises

Gratis (Android, iOS) ●●●●●

Game of Thrones: Conquest laat zien dat zelfs de bekende namen spellen niet kunnen redden als de ontwikkelaars niet meer respect hebben voor gamers. Dit op zichzelf staand verhaal gebaseerd op de HBO-serie ziet er fraai uit; de animaties van onder anderen Daenerys Targaryen en Tyrion Lannister zijn van een hoog niveau de gezichten van onder anderen Drakenmoeder zijn bekend en het landschap van Westeros voelt voor de fan van de televisieserie als thuiskomen. Maar dit spel is gewoon een Clash of Clans-kloon.

Volgens Warner Bros is dit hun duurste game ooit. Jammer genoeg is dat niet terug te zien in het op een vernieuwende manier uitdiepen van het strategie-genre, dat al oververzadigd is. In het spel bouw je langzaam een koninkrijk op en vecht je tegen andere spelers om de middelen die je nodig hebt om te overleven in de bloederige en verraderlijke wereld van Game of Thrones. Het spel doet terugverlangen naar Game of Thrones: A Telltale Games Series, dat met de eenvoud van het klikken in een interactieve tekenfilm veel meer spanning en loyaliteit opriep.

Game of Thrones: Conquest verschijnt op 17 oktober in de app-winkels. Wie zich daar nu al registreert, ontvangt bij het downloaden 50 euro aan in-app-aankopen. Het is verder aan te raden om je eigen geld in je zak te houden. De ‘conquest’ draait namelijk niet om die van Westeros, maar om die van je portemonnee.

The Walking Dead

The Walking Dead: March to War

Disruptor Beam

Gratis (Android, iOS) ●●●●●

The Walking Dead: March to War valt in dezelfde categorie als Game of Thrones: Conquest. Bekende naam, maar saaie dertien-in-dozijn-game. Dat kunnen de prachtige 2D- en 3D-grapics niet lang verbloemen. Met het achtste seizoen in zicht, gaat de game verder waar Rick en zijn bende overlevenden voor de zomer eindigden: in oorlog met de bloeddorstige Saviors. Ontwikkelaar Disruptor Beam liet zich vooral grafisch inspireren op het rijke bronmateriaal van de serie – de gelijknamige stripboeken. Dat maakt bijna goed dat de game verder bestaat uit eindeloze doorklikmenu’s en traag aflopende timers, waardoor je vaak lang moet wachten om gebouwen te bouwen en missies uit te voeren.

Voor echte spanning kan je beter terecht bij de voortreffelijke The Walking Dead-serie van, daar zijn ze weer, Telltale Games. Hoewel je mogelijkheden beperkter zijn – je volgt immers een lineair beeldverhaal – krijg je tenminste waar voor je geld.

Als je echt een innovatieve The Walking Dead-ervaring wilt, is Our World het wachten waard. Deze Pokémon Go-achtige game belooft dat je – in de nabije toekomst – in een ‘verrijkte werkelijkheid’ zombies kunt afslachten. Niet alleen wordt zo de rij van de supermarkt spannender, ook verdwijnt zo de noodzaak van ontwikkelaars in-app-aankopen aan te bieden of met reclame de game te onderbreken.

Danger Mouse

Danger Mouse: The Danger Games

9th Impact

Gratis (Android, iOS) ●●●●●

Een groot probleem in de app-winkels is het overschot aan games waar niemand echt op zit te wachten. Danger Mouse: The Danger Games is zo’n spelletje. Gebaseerd op de gelijknamige Britse tekenfilm uit de jaren tachtig, die twee jaar geleden een reboot kreeg met onder andere de stem van Stephen Fry, moet dit spel gebruikers schaamteloos geld uit de zak kloppen. Deze endless runner, in korte wedstrijdjes geknipt, is zo onorigineel dat je ogen ervan gaan tranen. Of zijn het de felle kleuren van de schokkerige spelschermen?

Het spel draait om het winnen van races waarbij je swipend obstakels en tegenstanders ontwijkt of opblaast. Je verzamelt zo kaarten die je snellere personages opleveren. Uiteraard gaat dat sneller als je geld uitgeeft. Als ontwikkelaar verdien je meer geld met deze ongeïnspireerde misbaksels als je in plaats van een nieuw concept te bedenken gewoon een bekende naam of merk aan de game verbindt. Het kost volgens data-onderzoeksbureau Chartboost gemiddeld 0,94 marketingeuro’s voordat in Nederland een iOS-gebruiker een spel downloadt. 1,57 euro voor Android-gebruikers. Naamsbekendheid verlaagt dat bedrag, natuurlijk. Maar zelfs het uiterlijk van deze tekenfilm (die op het Europese vasteland niet eens zo bekend is) helpt dit spel niet. Danger Mouse: The Danger Games is nergens gevaarlijk. Of leuk