Financiële administratie kwijt: overmacht of niet?

De computer met daarop de complete financiële administratie was gecrasht. Zonder back-up. Een drama voor iedere ondernemer, maar zeker wanneer er een bezoek van de Belastingdienst is aangekondigd.

Het bedrijf bestond uit een escortservice, webcamdiensten, stripteaseshows en een limousineservice. De Belastingdienst was niet overtuigd dat de aangiften klopten, en startte een boekenonderzoek. Hiervoor moest de volledige administratie worden overhandigd, inclusief overzichten van de gewerkte dagen en uren per escortdame, klantreserveringen en verdeling van de verdiensten.

Een probleem, aangezien de computer waarop deze informatie werd bijgehouden drie maanden eerder kapot was gegaan. Toen bleek dat de harde schijf niet meer te redden was, had de ondernemer de computer bij het vuil gezet. Overmacht, vond zij. Ze had voldaan aan de informatieplicht; alle wél beschikbare gegevens waren overhandigd. Maar de Belastingdienst concludeerde dat het bedrijf niet had voldaan aan de administratie-, bewaar- en inlichtingenplicht. Er volgden naheffingsaanslagen en een boete op voor het opzettelijk te weinig afdragen van belasting.

Ook de rechtbank Noord-Holland ziet hierin geen overmacht. Wie een kapotte computer weggooit zonder kopie van de administratie, doet dat voor eigen risico. De gebreken in de administratie zijn zo groot, dat de naheffing en boete terecht zijn.

ECLI:NL:RBNHO:2017:7654