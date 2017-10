Diplomatieke crisis Turkije en VS verder vergroot

De diplomatieke relaties tussen Turkije en de Verenigde Staten komen steeds verder onder druk te staan. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaarde op dinsdag tijdens een persconferentie in de Servische hoofdstad Belgrado dat Turkije de Amerikaanse ambassadeur John Bass niet langer beschouwt als de officiële vertegenwoordiger van Washington, zo meldt de Turkse nieuwssite Hurriyet.

Bass wordt binnenkort aangesteld als de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan en was van plan om als afscheid te nemen van belangrijke Turkse politici. Dat plan wordt gedwarsboomd, zo liet Erdogan weten.

“De ambassadeur is momenteel bezig met een afscheidstournee, maar zowel onze minister, de voorzitter van het parlement en ikzelf hebben deze bezoeken niet geaccepteerd omdat we hem niet langer beschouwen als de Amerikaanse vertegenwoordiger in Turkije”.

Turkije hint op Amerikaanse betrokkenheid bij de coup

De diplomatieke crisis ontstond nadat een Turkse medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanbul werd gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van spionage omdat hij banden zou hebben met de Gülen-beweging. De in de VS woonachtige geestelijke Gülen wordt door Turkije gezien als brein achter de mislukte coup van 15 juli 2016.

In reactie op de arrestatie schortte de Amerikaanse ambassade de visumaangifte op voor niet-immigranten. Hetzelfde deed de Turkse ambassade in de Verenigde Staten. Volgens Burhun Kuzu, adviseur van president Erdogan en parlementslid van de AK-Partij, is de reden voor de Amerikaanse boosheid dat “zijn rol [van Washington] in de coup door deze arrestatie misschien wordt blootgelegd”, zo liet hij weten aan Al Jazeera. Turkije heeft al wel vaker de Amerikaanse regering beschuldigd van betrokkenheid bij de coup.