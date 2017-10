Dietrich en Piaf delen het bed in fijnzinnige voorstelling

Theater In bed met Dietrich en Piaf door De Nel. Gezien: 9/10 in Schouwburg, Leiden. Tournee t/m 30/12. Inl. inbedmetdietrichenpiaf.nl ●●●●●

Of de iconische zangeressen Marlene Dietrich en Edith Piaf ooit een heftig liefdesavontuur hebben beleefd, weet niemand. Ze waren bevriend, meer is nooit bekend geworden. Maar er hebben wel degelijk geruchten over zo’n liaison de ronde gedaan – en die blijken zich uitstekend te lenen voor het spelen van een fictief samenzijn, waarin fragmenten uit hun repertoire als muzikale lijn fungeren.

In bed met Dietrich en Piaf werd, op initatief van de musicalactrices Frédérique Sluyterman van Loo en Irene Kuiper, geschreven en geregisseerd door Daniël Cohen. Hij speelt een fijnzinnig spel met ware gebeurtenissen uit beider levens en twistgesprekken waarin hun artistieke opvattingen hevig uiteenlopen. Terwijl uit een opmerking van Dietrich blijkt dat ze ook over de lijfelijke liefde verschillend denken: „Ik hield altijd m’n kop erbij. Jij werd altijd meteen verliefd”.

Sluyterman van Loo speelt de Dietrich-rol koel en afstandelijk, zoals we de diva denken te kennen. Irene Kuiper is een felbewogen Piaf. Maar alle twee laten ze soms ook een andere kant van zichzelf zien, zodat hun optreden niet in eendimensionale imitaties blijft steken.

Op piano en accordeon worden ze expressief begeleid door Ger Otte, die tevens allerlei mannenrolletjes voor zijn rekening neemt – beurtelings teder en lachwekkend.

Zo is In bed met Dietrich en Piaf een fijnzinnig mozaïek over twee vrouwen die veel geheimen met zich meedroegen.