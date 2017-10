Defensie onderzoekt misbruikzaak uit jaren 80

Het ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar een misbruikzaak uit de jaren tachtig, die door leidinggevenden in de doofpot is gestopt. Dat bevestigt een woordvoerder van Defensie naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant. Demissionair minister Dijkhoff gaat deze week de Tweede Kamer informeren. Het onderzoek zal zich richten op de vermoedelijke daders en op de vraag waarom destijds niets met de melding van het misbruik is gedaan.

De kwestie draait om het verhaal van een voormalige militair dat vorige maand in de Volkskrant stond. De man zegt dat hij in 1982 tijdens zijn opleiding op de Koninklijke Militaire School in Weert door vijf andere militairen is misbruikt. Zij kwamen volgens het destijds zeventienjarige slachtoffer op een avond zijn slaapzaal binnen, bonden hem vast op zijn bed en verrichtten seksuele handelingen bij hem.

Geen straf

Verschillende andere militairen hebben verhaal tegenover de Volkskrant bevestigd. Onder hen waren kamergenoten van het slachtoffer, die getuige waren van het misbruik. Geen van hen trok aan de bel. Het slachtoffer zelf deed dat vlak na het incident wel, maar de pelotonsleiding greep niet in. De vijf mannen die het misbruik pleegde, kregen geen straf.

In 2015 stapte het slachtoffer met zijn relaas naar de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, een soort ombudsman binnen Defensie. Die meldde dat het misbruik inmiddels was verjaard. Volgens Defensie is het slachtoffer wel ondersteuning aangeboden. “Daar ging hij niet op in”, aldus een woordvoerder. Eind vorige maand stelden D66, PvdA, GroenLinks en de SP kamervragen naar aanleiding van het Volkskrant-verhaal.

Nu gaat de integriteitswaakhond van Defensie, de COID, de zaak alsnog onderzoeken. Vier van de vijf verdachten werken volgens de Volkskrant nog voor Defensie, van wie twee in een hoge functie. Zij mogen blijven werken tijdens het onderzoek, dat acht weken gaat duren.

Consequenties

Een woordvoerder van Defensie zegt dat na afloop mogelijk consequenties wachten voor de verdachten. Als zij schuldig worden bevonden, kunnen ze een aantekening in hun dossier krijgen. Dat kan bijvoorbeeld een toekomstige promotie in de weg zitten, of zelfs tot ontslag leiden. De Defensiewoordvoerder is echter voorzichtig als het gaat over de kans of het ook echt tot zulke maatregelen komt. “We willen geen heksenjacht. Het is belangrijk dat de verdachte militairen ook hun kant van het verhaal mogen vertellen.”

De aankondiging van het onderzoek komt een dag na de veroordeling van een dertigjarige militair tot een half jaar cel wegens seksueel misbruik bij een slapende vrouwelijke collega. Zij was na een feestje bij de dader in bed gaan liggen omdat ze haar eigen kamer niet meer op kon. De militaire rechtbank sprak van “ernstig misbruik”. Twee andere militairen die opnames van het incident maakten, zijn al eerder ontslagen.