Belg die agenten neerstak krijgt 9 jaar cel

De 44-jarige Belg die vorig jaar oktober in Brussel twee politieagenten neerstak, moet negen jaar de gevangenis in. De rechtbank in de Belgische hoofdstad bevond Hicham D. dinsdag schuldig aan mishandeling, melden Belgische media. Van een terroristische aanval was evenwel geen sprake.

D. stak tijdens een politiecontrole een agent in de nek en een andere in de buik. Toegesnelde agenten schakelden D. uit met een schot in zijn been, maar niet voordat de voormalige bokser en militair één van hen een gebroken neus had bezorgd.

‘Strijder van IS’

Tijdens zijn aanval riep geen D. islamitische leuzen, maar vlak erna wekte hij toch de indruk dat hij uit terroristische motieven had gehandeld. In de ambulance verkondigde hij dat hij een strijder van IS was. Tijdens verhoren zei D. bovendien dat “zijn broer ook een strijder was”. De man werd opgepakt, maar had niets met de steekpartij te maken. D. bleek ook een bekende van de veiligheidsdiensten. Die hielden hem in de gaten wegens zijn sympathieën voor de radicale islam en contacten met extremistische moslims.

Vanwege dergelijke aanwijzingen stond D. terecht voor poging tot moord in terroristisch verband. Daarnaast werd hij beschuldigd van mishandeling in terroristische context, verboden wapenbezit en gewapend verzet tegen zijn arrestatie. De aanklager had vijftien jaar cel geëist.

De advocaat van D. had een andere lezing van de gebeurtenissen. Volges hem was D. op de dag van de aanval in de war. Hij was van slag wegens een hevige ruzie met zijn vrouw. D. nam na de dood van zijn dochtertje ook zware kalmeringsmiddelen.

Paranoïde

Bovendien was D. paranoïde geworden nadat hij in 2011 was aangereden door een auto van de federale politie, waarbij hij gewond raakte aan zijn been. Volgens de advocaat was D. ervan overtuigd dat de politie hem wilde vermoorden. “Hij nam veel medicatie. Volgens de bijsluiter kan die medicatie psychoses veroorzaken.”

De rechtbank ging mee met het betoog van D.’s advocaat. Ze oordeelde dat D. niet schuldig was aan poging tot moord, en dat hij ook geen terroristische intenties had. De advocaat laat weten misschien in beroep te gaan, omdat hij de celstraf van negen jaar alsnog te hoog vindt. Ook de advocaat van de agenten die D. uitschakelden is niet geheel tevreden, meldt de VRT: