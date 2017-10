Amerikaanse media weten Lubach weer te vinden

“Het Amerikaanse wapenbeleid perfect uitgelegd”, kopte de Huffington Post dinsdag. Bij de Amerikaanse nieuwssite VOX werd het omschreven als “sprekend”: het item van Arjen Lubach over de machtige Amerikaanse wapenlobbyclub NRA.

In het drie minuten durende filmpje, dat dinsdagmiddag al ruim één miljoen keer bekeken was op Youtube, beschrijft Lubach de NRA als een ziekte die het brein ernstig aantast en de familie van ‘slachtoffers’ (wapeneigenaars) kapotmaakt. NRA (National Rifle Association) wordt in het filmpje gekscherend ‘Nonsensical Riffle Addiction’ genoemd: “Zeer besmettelijk, maar alleen binnen de Amerikaanse landsgrenzen.” In de sketch worden Europeanen zogenaamd opgeroepen om te doneren aan de ‘NRAA’, de Nonsensical Rifle Addiction Anonymous.

Het is niet de eerste keer dat Arjen Lubach met zijn avondshow een internationale hit scoort. Recent ging een trailer van een zogenaamde spin-off van Game of Thrones, ontwikkeld door de redactie van Lubach, viraal op Youtube. In ‘Westeros the Series’ werd de hitserie Game of Thrones in een modern jasje gestoken. De trailer werd door een anoniem account geüpload op Youtube en speculatie door buitenlandse internetmedia brak al snel los: zouden de makers van GoT werkelijk aan een moderne spin-off werken? Pas na enkele dagen, nadat het filmpje massaal was gedeeld, werd bekendgemaakt dat het om een grap van de Lubach-redactie ging. Het leverde ruim drie miljoen clicks op.

De grootste hit scoorde de redactie echter met een filmpje uit januari waarin president Trump wordt voorgesteld aan Nederland. Het satirische campagnespotje werd gekopieerd door redacties uit allerlei landen (waaronder Duitsland en Denemarken) en het populaire Youtubekanaal FBE kwam zelfs met een video waarin tieners hun reactie op ‘The Netherlands second’ gaven.

Maar ook binnen de Nederlandse landsgrenzen wordt het zevende seizoen goed opgepakt: nadat de redactie in september een ‘slechter leven’-keurmerk introduceerde voor vlees uit de bio-industrie, werden massaal stickervellen met daarop het keurmerk gedownload. Het meest recent zette de redactie haar tanden in ‘de sleepwet’: in het item riep Lubach Nederlanders op om de referendumpetitie tegen de wet te ondertekenen. Maandag werd bekendgemaakt dat de ondergrens van 300.000 handtekeningen voor een referendum is bereikt.