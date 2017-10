AIG vreest recordverlies door orkaanschade

De Amerikaanse verzekeraar AIG verwacht een recordverlies van zo’n 3 miljard dollar te moeten rapporteren voor het derde kwartaal. De Amerikaanse verzekeraar liet maandagavond (lokale tijd) in een verklaring weten dat het snelle uitkeren na de orkanen Harvey, Irma en Maria flinke kosten met zich meebracht.

Vooral Harvey was voor AIG een zware kostenpost: in totaal werd na de eerste zware orkaan die de VS dit jaar trof rond de 1,2 miljard euro uitgekeerd. Orkaan Harvey richtte eind augustus enorme wind- en waterschade aan in de staten Texas, Louisiana en - in mindere mate - Kentucky en Tennessee. Delen van de Texaanse stad Houston stonden dagenlang onder water, zo’n 7.000 huizen werden verwoest en 37.000 huizen raakten zwaar beschadigd door de storm. Kredietbeoordelaar Moody’s berekende dat Harvey de meest kostbare storm was in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Bij orkaan Irma, die vooral de Caribische eilanden vol trof, ligt de schade voor AIG eveneens rond de 1 miljard dollar. Irma richtte op het Amerikaanse vasteland voornamelijk schade aan in de staat Florida.

De kosten voor orkaan Maria, die met windsnelheden van 250 kilometer per uur op het Amerikaanse territorium Puerto Rico voor verwoesting zorgde, schat AIG op zo’n 600 tot 700 miljoen dollar. Verder moest de verzekeraar bij andere natuurrampen zo’n 150 miljoen uitkeren, waaronder ook aardbevingsschade uit Mexico.

Volgens zakenbank Morgan Stanley moet de verzekeringssector na de drie zwaarste orkanen van het stormseizoen een totale schadepost van 100 miljard dollar vergoeden. Hoewel het hier mogelijk om het kostbaarste kwartaal uit de geschiedenis gaat, hebben verzekeraars volgens Morgan Stanley genoeg geld in kas om de klap te kunnen opvangen.