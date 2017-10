‘Aflosboete’ op laatste moment toch aangepast

De commotie rond de zogenoemde ‘aflosboete’ heeft op het laatste moment nog voor een aanpassing gezorgd in het regeerakkoord. Nadat er maandag ophef ontstond over het voornemen van het nieuwe kabinet om de Wet-Hillen in twintig jaar geleidelijk af te schaffen, blijkt dat die periode nu is verlengd tot dertig jaar.

Maandag spraken onder meer VVD-prominenten Hans Wiegel en Hans Weiglas, de partij 50PLUS en belangenvereniging Vereniging Eigen Huis (VEH) zich uit tegen het plan van het nieuwe kabinet. De Wet-Hillen voorziet compenseert huizenbezitters met een (bijna) afgelost huis voor het eigenwoningforfait dat ze moeten betalen.

De aanpassing werd zo laat doorgevoerd, dat in het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord de oude periode van twintig jaar nog te lezen was. VVD-leider Mark Rutte bevestigde de verandering tijdens de toelichting van het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord.

Volgens Rutte informeerden verschillende fracties naar de mogelijkheden om de voorgenomen maatregelen aan te passen. Hij noemde de afschaffing van de Hillen-regeling samen met de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek “het meest pijnlijk”.

“Ik vind het terecht dat mensen de afschaffing van de Wet-Hillen vervelend vinden. We hebben mensen gevraagd af te lossen en nu draaien we die beloning terug. Maar we nemen er dertig jaar voor. En we hebben in 2014 de verplichte aflossing ingevoerd. Dat betekent dat als we deze wet zouden houden, op termijn iedereen onder de wet Hillen zou vallen. De versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek compenseren we door de verlaging van het eigenwoningforfait.”

De afschaffing van de Wet-Hillen moet elk jaar tot 2048 circa 35 miljoen euro opleven voor de schatkist. De structurele besparing wordt daarmee iets meer dan 1 miljard euro, valt te lezen in de bijlagen van het regeerakkoord. Volgens de VEH worden ongeveer een miljoen mensen, voornamelijk ouderen, getroffen door de maatregel van het nieuwe kabinet. De wet werd in 2005 ingevoerd op initiatief van toenmalig CDA-Kamerlid Hans Hillen als stimulans voor het versneld aflossen van het huis.

Het kabinet-Rutte III heeft een breed pakket maatregelen aangekondigd voor de woningmarkt. Naast de afschaffing van de Wet-Hillen en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek - tot maximaal 37 procent in 2024 -, wordt ter compensatie daarvan wordt het eigenwoningforfait, een bijtelling voor het belastbaar inkomen op basis van de waarde van een woning, verlaagd van 0,75 naar 0,6 procent.