‘Werkdruk in de zorg sterk toegenomen’

De werkdruk in de zorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen vanwege het tekort aan personeel. Dat meldt de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) maandag op basis van een onderzoek onder 17.000 leden. Er is volgens de vereniging snel “een noodplan” nodig om de perstoneeltekorten op te vangen.

Van de ondervraagden zegt 85 procent dat de werkdruk de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Zo werkt meer dan de helft met onvolledige teams en draait ruim 60 procent extra diensten. Ook ervaart 71 procent meer stress vanwege het tekort aan personeel. Het opnemen van vakantie of een vrije dag wordt door meer dan de helft moeilijker gevonden.

Veiligheid patiënten

De personeelstekorten hebben ook gevolgen voor de zorg. Bijna de helft van de ondervraagden zegt dat de veiligheid van de patiënten de afgelopen vijf jaar is afgenomen vanwege het tekort aan personeel. Het merendeel voelt zich schuldig omdat ze te weinig tijd hebben. Directeur van V&VN Sonja Kersten noemt in een verklaring de signalen over de werkdruk “alarmerend”.

“Er zijn dringend nieuwe collega’s nodig. Maar er zijn ook mogelijkheden om de werkdruk morgen al te verminderen en tijd te winnen voor patiënten en bewoners.”

Noodplan

Volgens de vereniging moet het salaris stijgen. Ook roept V&VN de nieuwe minister van Volksgezondheid op in de komende acht jaar 125.000 extra verpleegkundigen te werven.

Daarnaast kan een deel van het personeelstekort op korte termijn worden opgevangen als verpleegkundigen zouden stoppen met bijvoorbeeld het doen van onnodige administratie, het maken van roosters en schoonmaken bij patiënten. Hierdoor zouden ze meer tijd overhouden om te besteden aan de patiënten.