Reiziger krijgt makkelijker ‘restsaldo’ op verlopen OV-kaart terug

Translink, het bedrijf dat de OV-chipkaart ontwikkelde, heeft de procedure voor het terugvragen van saldo op oude reiskaarten versoepeld. Vanaf maandag kan het geld op kaarten die korter dan een jaar verlopen zijn, online of telefonisch worden teruggevorderd.

Voorheen was terugvorderen vooral lastig bij anonieme kaarten, waarbij een ingewikkeld formulier moest worden ingevuld. Nu kan de chip van de anonieme kaarten ook uitgelezen worden. De gegevens van alle OV-chipkaarten worden tot één jaar lang online bewaard. Met het kaartnummer kan het restsaldo worden opgevraagd. Omdat aan persoonlijke kaarten een rekeningnummer is gekoppeld, kon terugstorten automatisch worden uitgevoerd. Wie een anonieme kaart heeft, kan nu online of via de telefoon zijn rekeningnummer doorgeven.

Voor kaarten die langer dan een jaar verlopen zijn, moet de reiziger een formulier invullen dat gratis naar Translink kan worden opgestuurd. Tot aan het einde van het jaar voert het bedrijf campagne onder de noemer ‘Jouw geld telt’, om reizigers te informeren over de nieuwe procedure.

Kaarten in de keukenla

Volgens een woordvoerder van Translink weet het bedrijf niet hoe groot het totale restsaldo is.

“Dagelijks verlopen er kaarten en mensen vragen regelmatig hun geld terug, dus een vast bedrag noemen is lastig. Bovendien weten wij natuurlijk ook niet hoeveel verlopen kaarten mensen nog in de keukenlade hebben liggen, dus dat is voor ons ook afwachten.”

Translink versoepelde de procedures op aansporen van de demissionair staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Zij zei in februari van dit jaar dat de methode voor terugvordering moest worden verbeterd. “Het geld op de OV-chipkaarten is van de reiziger”, zei ze toen. Translink schatte destijds dat op de verlopen reiskaarten een totaalbedrag van 5 miljoen euro stond.