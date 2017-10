Richards en Marengo winnen nieuwe Gieskes-Strijbis prijs

Theatermaker Bright Richards en hiphopchoreograaf Lloyd Marengo zijn de eerste winnaars van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs.

Richards is artistiek leider van New Dutch Connections, dat een podium biedt aan (ex-)vluchtelingen. Hij wordt door de adviescommissie die de prijs toekent een „eigenzinnig theatermaker” genoemd. Zijn theaterstuk As I left My Father’s House is sinds 2010 meer dan 350 keer opgevoerd. Volgens het rapport van de commissie bouwt hij bruggen „tussen mensen die elkaar nog niet kennen”.

Lees ook dit interview met Bright Richards uit 2014: ‘Mijn klompen hielpen me integreren’

Marengo is mede-oprichter van het Hiphophuis in Rotterdam. Hij maakte onder meer de voorstellingen Tagg en Father Father. Hij krijgt de prijs vanwege zijn voorstellingen met een „ontroerende combinatie van streetdance en kwetsbare stilte”.

De twee winnaars ontvangen ieder een bedrag van 60.000 euro. De prijs, die vanaf dit jaar jaarlijks wordt uitgereikt door het Gieskes-Strijbis Fonds, is met dat prijzengeld de grootste podiumprijs van Nederland.

Vijf kandidaten waren voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2017 genomineerd. De andere genomineerden waren componist Merlijn Twaalfhoven, theatermaker Lizzy Timmers en danser en choreograaf Niek Traa.