Na een dag werken kom ik thuis. Mijn schoonouders hebben die dag bij ons op hun kleinzoon gepast. Ik vraag mijn zoontje (2): „Hoe was het vandaag met opa en oma?”. Hij antwoordt stellig: „Ze zijn er nog.”

