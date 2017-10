Op weg naar de republiek Catalonië?

Bij de laatste officiële stembusgang, in 2015, stemde in ieder geval 52 procent van de Catalanen op niet-separatistische partijen. De pro-afscheidingspartijen kregen tezamen 48 procent, maar dankzij het kiesstelsel een meerderheid van de zetels. Die gebruikten ze om in hoog tempo wetten aan te nemen die het referendum en afscheiding mogelijk moesten maakten. Het Spaanse grondwettelijk hof heeft die wetten opgeschort, maar de Catalaanse separatisten zien dat hof als gepolitiseerd en partijdig en negeren het liever.

Een ruime meerderheid van de Catalanen, zo wijzen peilingen al jaren uit, wil een eerlijk, ook door Madrid erkend referendum over de toekomst van Catalonië. Maar slechts een grote minderheid van 41 procent zou daarbij onafhankelijkheid steunen, wees een peiling in juni uit. Na het geweld op 1 oktober kan deze steun zijn aangezwollen. En de Spaanse regering zou die verder kunnen doen groeien door met nog meer repressie of geweld te reageren.

De 7,5 miljoen inwoners van Catalonië vormen allesbehalve een homogeen blok. In een enquête die het regiobestuur begin dit jaar hield, gaf 25 procent van de ondervraagden aan zich ‘alleen Catalaan’ te voelen. Nog eens 23 procent voelde zich ‘meer Catalaan dan Spanjaard’. Het grootste deel (40 procent) echter voelde zich in gelijke mate Spanjaard én Catalaan. En 5 procent voelde zich ‘alleen Spanjaard’ of meer ‘Spanjaard dan Catalaan’ (3 procent).

Ter rechtvaardiging van hun onafhankelijkheidswens gaan nationalisten graag verder terug in de geschiedenis. Zij stellen dat Catalonië al ruim duizend jaar geleden werd geboren, toen enkele graafschappen, waaronder Barcelona, zich in de late negende eeuw verenigden. In de Middeleeuwen ontstond zo een imperium aan de Middellandse Zee. In Madrid wijzen ze erop dat het Catalaanse gebied na het huwelijk tussen Isabella van Castillië en Ferdinand van Aragón, in 1479, opging in wat tot op de dag van vandaag Spanje heet. Catalanen probeerden tijdens een boerenrevolte (in 1640) en de Spaanse Successieoorlog (begin 18de eeuw) tevergeefs los te breken.

De huidige grondwet, die in 1978 per referendum (en ook in Catalonië met grote meerderheid van stemmen) werd aangenomen, verdeelt Spanje in 17 ‘autonome gemeenschappen’. Catalonië is er daar één van.

Een van de vervolgstappen die de separatisten willen nemen na hun onafhankelijkheidsverklaring, is het oprichten van een ‘grondwetgevende vergadering’. Die zou een nieuwe constitutie moeten opstellen, die vervolgens in een referendum aan de Catalanen kan worden voorgelegd.

De Grondwet legt de volkssoevereiniteit bij alle 47 miljoen Spanjaarden. Als er al iets aan de staatsindeling of de status van Catalonië verandert, moet dus de hele bevolking of het nationale parlement zich daarover uitspreken. Niet alleen de inwoners van één regio, zoals de Catalanen willen.

De Catalaanse regering kijkt hier heel anders tegenaan. Zij nam enkele jaren terug al het advocatenkantoor PILPG in de arm, dat wereldwijd volkeren en regio’s adviseert over ‘zelfbeschikking’. PILPG-directeur Paul Williams stelde in 2014 in een opinie-artikel in de New Atlanticist dat „het internationaal recht referenda door staten met aspiraties verbiedt noch toestaat. Onder internationaal recht moet een staat een territorium hebben met een bevolking die ondergeschikt is aan overheidscontrole – criteria waaraan Catalonië voldoet. De staat moet soeverein zijn, wat betekent dat andere staten hem als onafhankelijk erkennen. Dit is hoe de Catalaanse kwestie er een van andere Europese staten wordt.”

De grondwet geeft regio’s recht op meer zelfbestuur. De afgelopen veertig jaar wisten vooral de Catalanen (en Basken) via dealtjes met de landelijke politiek meer competenties te regelen. Van een eigen politiemacht en onderwijscurriculum tot het leidend maken van het Catalaans boven het Spaans. Vergeleken met andere regio’s in Europa geniet Catalonië zo al een grote mate van autonomie. Maar de ‘Generalitat’, zoals de regioregering heet, blijft ondergeschikt aan de landelijke. Zo kan de landelijke volksvertegenwoordiging onder artikel 155 van de grondwet het regiobestuur buiten werking stellen. Hiermee heeft Madrid al gedreigd.

✘ Steun van Europa

Een onafhankelijk Catalonië zou opnieuw lid moeten worden van de EU. Daartoe zou het een toetredingsprocedure moeten doorlopen, waarbij Spanje als bestaande lidstaat vetorecht heeft. Madrid zou Catalaanse toetreding eindeloos blokkeren.

De Europese Commissie riep vorige week voor het eerst op tot dialoog, maar blijft verder op het standpunt staan dat het een interne Spaanse affaire betreft. Veel lidstaten reageren ook volgens die lijn.

Hoofdsteden in andere landen lieten weerspannige regio’s of landsdelen wél stemmen. Zo mocht Québec in 1980 en 1995 stemmen, Schotland in 2014. (Beide kozen overigens tegen afscheiding). Kosovo ging in 1991 ook naar de stembus, tegen de wil van moederstaat Servië. Een deel van de internationale gemeenschap erkent de onafhankelijkheid die Kosovo in 2008 uitriep. Maar Rusland en tientallen andere landen doen dit niet. En ook Spanje niet, als een van de weinige Europese landen – uit angst voor precedentwerking.

Ook de Krim hield een referendum over afscheiding van Oekraïne, maar de onafhankelijkheid van dit schiereiland wordt alleen erkend door Moskou. Catalonië heeft zo’n grote buitenlandse bondgenoot niet. Alleen medenationalisten, zoals de Vlaamse N-VA (regeringspartij in België) en Lega Nord (regionale machtspartij in Noord-Italië) en het Britse UKIP-kopstuk Nigel Farrage tonen sympathie voor de Catalaanse zaak.