Meeste personeel ouderenzorg kampt met stress en schuldgevoel

Te veel extra diensten, onvoldoende tijd voor patiënten en veel klusjes die weinig met de zorg te maken hebben. Na onderwijzers doen ook verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg opnieuw hun beklag over de toenemende druk in hun sector. Meer dan driekwart van hen zegt in een enquête van beroepsorganisatie V&VN privé te lijden onder het vele werk.

De meest gehoorde klacht onder de ruim zeventienduizend respondenten is stress. Daarnaast heeft meer dan de helft van de ondervraagde leden last van een schuldgevoel richting patiënten, cliënten of de thuisomgeving. „Ik werk soms 46 uur terwijl mijn contract 24 uur is”, zegt één van hen. „Mijn werk-privé is helemaal uit balans.”