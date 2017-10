Directie en piloten KLM botsen over commissaris

KLM-piloten krijgen geen vertegenwoordiger in de top van Air France-KLM. Hun poging om een zetel te bemachtigen in de raad van commissarissen van het bedrijf is mislukt. KLM-topman Pieter Elbers steunde de pilotenlobby, maar kon de benoeming niet doordrukken. De KLM-werknemers zullen worden vertegenwoordigd door een purser.

Dat bevestigen betrokkenen aan NRC. De benoeming vindt dinsdag plaats, maar de Europese ondernemingsraad van Air France-KLM, verantwoordelijk voor de benoeming, sprak maandag al een voorkeur uit voor een van de vier Nederlandse kandidaten.

De European Works Council in Parijs heeft gekozen voor Mathi Bouts, een senior purser bij KLM met ruime ervaring in medezeggenschap. Van 2004 tot 2010 was Bouts voorzitter van de KLM-ondernemingsraad, van 2006 tot 2010 was hij vice-voorzitter van de Europese ondernemingsraad. Hij is ook voorzitter van een stichting voor kennisuitwisseling tussen multinationale ondernemingsraden. Bouts studeerde wiskunde en filosofie in Nijmegen.

De benoeming van Bouts in de board of directors van Air France-KLM is een tegenvaller voor pilotenbond VNV, maar ook voor KLM-topman Pieter Elbers. In ruil voor concessies in een driejarige, eind dit jaar aflopende, cao beloofde Elbers zich in te spannen voor een pilotencommissaris. De VNV wil meer zeggenschap over het beleid van de holding, waar geregeld conflicten tussen Air France en KLM spelen. De piloten ontvangen ook aandelen in ruil voor hun ‘inlever-cao’.

Jean-Marc Janaillac, topman van Air France-KLM, wilde een KLM’er als tweede werknemerscommissaris. De eerste is een Franse technicus. De keuze voor de commissaris is echter een beslissing van de Europese ondernemingsraad.

Deze instantie vroeg een advies aan de KLM-ondernemingsraad. De OR trotseerde druk van directie en VNV om een piloot af te vaardigen. Een eenduidig advies lukte niet, dus gingen er maandag vier KLM-kandidaten naar Parijs. Bouts werd gekozen door de collega's uit diverse landen en beroepsgroepen. Hij vertegenwoordigt alle werknemers, niet alleen het cabinepersoneel.

Elbers heeft nu een probleem. Formeel kan hij zeggen dat hij zijn belofte is nagekomen: hij heeft zich „maximaal ingespannen” om de pilotencommissaris voor elkaar te krijgen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de VNV zich daarbij neerlegt. Eerder liet de pilotenbond echter weten dat zij 26,7 miljoen euro zal eisen van KLM als de cao-afspraak niet wordt nagekomen.

VNV-voorzitter Arthur van den Hudding wil zich nu niet op dat bedrag vastleggen. „Het is nu nog een voordracht. Als Bouts inderdaad de werkgeverscommissaris wordt, heeft Elbers tot het einde van dit jaar om alsnog een permanente zetel voor de piloten te regelen. Als dat niet lukt maken we de balans op: wat hebben wij geleverd om KLM te helpen met kosten besparen, wat hebben grond- en cabinepersoneel geleverd? Daar moeten we met de directie over spreken voordat we gaan onderhandelen over de nieuwe cao.”