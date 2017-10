Luchthaven Groningen test als eerste in Europa drones

Groningen Airport Eelde gaat als eerste Europese luchthaven testen doen met drone-vluchten tussen het reguliere vliegverkeer. Dat heeft de directie van het vliegveld maandagochtend bekendgemaakt op een persconferentie. De test is opvallend omdat tot dit weekend vliegen met drones rond vliegvelden verboden was; het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft met ingang van zaterdag speciaal voor Groningen de drone-regelgeving aangepast.

Volgens de Drentse transportgedeputeerde Henk Brink, ook aanwezig bij de persconferentie, heeft het ministerie toestemming gegeven omdat het ziet dat “de drone-ontwikkeling niet te stoppen is. Dus hebben ze gezegd: we geven nu de ruimte om verder te gaan testen”. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onderzoeken hoe Luchtverkeersleiding Nederland - dat normaal alleen vliegtuigen begeleidt - met drones zal gaan werken en hoe deze op de radar zichtbaar kunnen zijn.

De directie van het vliegveld sprak bij de persconferentie ook de intentie uit dat er op den duur bijvoorbeeld medicijnen en producten vervoerd gaan worden. Binnenkort is dat echter nog niet het geval. De nieuwe regels betekenen niet dat particulieren met hun eigen drones gebruik kunnen gaan maken van het vliegveld.

Opsteker

De tests zijn een opsteker voor het vliegveld, dat overigens niet in de provincie Groningen ligt maar in Drenthe. Er zijn regelmatig discussies over het bestaansrecht en de financiering van de kleine luchthaven. Gedeputeerde Brink zei tijdens de persconferentie dat het geen geheim is dat men ook hoopt ook economische bedrijvigheid door bijvoorbeeld de komst van bedrijfjes. Ook wordt er een testhangar verhuurd en is er de hoop dat op den duur nieuw ontwikkelde technieken verkocht kunnen worden.