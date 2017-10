Laatste overleg over regeerakkoord begonnen

Formerende partijen voor het laatst bijeen over regeerakkoord

Foto Jerry Lampen / ANP.

De vier partijen die samen het nieuwe kabinet Rutte-III zullen gaan vormen zijn maandagochtend begonnen aan hun laatste overleg over het regeerakkoord. VVD-leider Mark Rutte zei bij aankomst bij de Stadhouderskamer dat de partijen "nog één keer naar het geheel kijken" en daarna een klap geven op het akkoord. D66-leider Alexander Pechtold suggereerde dat de partijen bijvoorbeeld nog spreken over het motto van het akkoord. PvdA-leider Lodewijk Asscher stelde zaterdag op het PvdA-congres het motto 'Christelijk en rechts liberaal, ieder voor zich en god voor ons allen' voor. Pechtold zei over die suggestie: "Het slaat nergens op."

Na het laatste overleg vanochtend, dat officieel tot 10.30 uur duurt, gaat het conceptregeerakkoord naar de fracties van de vier partijen. Zij krijgen de gelegenheid de tekst te lezen en nog suggesties voor aanpassingen te doen, hoewel de ruimte daarvoor minimaal zal zijn. Dinsdagochtend keuren de fracties het in hun fractievergadering naar verwachting goed, waarna het akkoord dan dinsdagmiddag gepresenteerd zal worden.

De afgelopen week lekten al veel plannen uit het regeerakkoord uit. Maandagochtend meldde de NOS dat het nieuwe kabinet een einde maakt aan de dividendbelasting en dat Rutte III een wet wil die het mogelijk maakt om teruggekeerde jihadreizigers langer in voorarrest te houden.

Over een eerder uitgelekt plan, over het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, kwam maandag de eerste kritiek van prominenten uit de formerende partijen. VVD-mastodont Hans Wiegel noemt dit plan in het AD "een straf voor spaarzaamheid".

Ondertussen vestigt deze kabinetsformatie deze week een record als de langste ooit. Het record was sinds 1977 in handen van het kabinet-Van Agt I met in totaal 208 dagen. Deze maandag wordt het record geëvenaard, dinsdag verbroken. Naar verwachting begint het kabinet-Rutte III in de week van 23 oktober.