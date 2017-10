Kruisvaarders op roze sneakers in ‘Kruistocht’

Theater Kruistocht , coproductie van Marjolijn van Heemstra, Theater Artemis en Trouble Man. Gezien: 4/10 in de Verkadefabriek, Den Bosch. Tournee t/m 23/12. Inl: artemis.nl ●●●●●

Op de middelbare school lazen Marjolijn van Heemstra en Sadettin Kirmiziyüz allebei Kruistocht in spijkerbroek (1973) van Thea Beckman. In dit bekende jeugdboek belandt de moderne Dolf in een middeleeuwse kinderkruistocht. Iets van lang geleden, maar steeds vaker moesten de theatermakers hieraan terugdenken. In de voorstelling Kruistocht, geregisseerd door Jetse Batelaan, nemen ze hun zoontjes daarom mee op een educatieve autoreis door Frankrijk. Een ‘anti-kruistocht’ om het vijanddenken voor te zijn.

Naast de verplichte historische kost stuiten ze op dorpjes vol Front National-affiches, op vluchtelingen in een chateau en wanneer er een agent opduikt, wil hij alleen Kirmiziyüz’ paspoort zien. Het racisme blijkt volop te broeien en het boek Kruistocht in spijkerbroek ligt als een bijbel in de buggy’s. Ondertussen stampen onophoudelijk kindervoeten voorbij. Eerst nog schimmen achter een doek, maar langzaam worden schoenen zichtbaar, dan ook de broekspijpen. De jongeren dragen gewaden, gemaakt van Europese vlaggen met hier en daar een emoticon. Het zijn kruisvaarders op roze sneakers.

Waar een kruistocht toch vooral een uiting van religieus fanatisme is, komt dat thema amper aan bod. Van Heemstra en Kirmiziyüz vatten het boek op als een waarschuwing voor het terugvallen in middeleeuwse toestanden. De voorstelling richt zich vooral op verschillen in cultuur en niet op religie. Daardoor staan de kinderkruistochten opeens niet meer symbool voor het doorslaan in geloof, maar voor de haat tegen het vreemde. De jihad of christelijke fanatici die hun kinderen weigeren te vaccineren zijn slechts een voetnoot. Dat voelt geforceerd.

De makers kiezen haakjes in het verhaal en vlechten daar maatschappelijke thema’s aan. Daardoor bewandelen ze heel wat zijpaden. Er is een column over de segregatie in Van Heemstra’s wijk (haar zoontje als enige blonde knul in het klimrek). Er is een stukje over kinderrechten, de epidemieën in een vluchtelingenkamp en iets over het combineren van moederschap en carrière. Het geheel is zo rommelig als de Belgische wegen die hen naar Frankrijk leiden. Wat zou het grut op de achterbank nou precies hebben opgestoken van deze anti-kruistocht?