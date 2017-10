IJsland plaatst zich voor het eerst voor WK voetbal

IJsland heeft zich maandagavond voor het eerst in zijn geschiedenis geplaatst voor het WK voetbal. Het elftal van bondscoach Heimir Hallgrímsson won met 2-0 van Kosovo, wat goed was voor een rechtstreekse kwalificatie voor de kampioenschappen in Rusland volgend jaar.

IJsland, dat evenveel inwoners heeft als de stad Utrecht, speelde vorig jaar voor het eerst op een internationaal voetbaltoernooi, de EK in Frankrijk. Het werd toen in de kwartfinale met 5-2 uitgeschakeld door het thuisland.

IJsland won van Kosovo door goals van Gylfi Sigurdsson en Jóhann Berg Gudmundsson. Het is eerste geworden in groep I met 22 punten. Kroatië, dat met 0-2 van Oekraïne won in Kiev, is als tweede geëindigd in dezelfde groep en gaat door naar de play-offs.

Ook Servië plaatste zich maandagavond voor het WK. Het won met 1-0 van Georgië en is daardoor winnaar geworden van groep D. Ierland werd tweede in deze groep door met 1-0 van Wales te winnen, en is door naar de play-offs.