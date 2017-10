Hollywood is nog zwijgzaam over wangedrag Weinstein

Decennialang had Harvey Weinstein een onaantastbare status in Hollywood. En zoals meer iconen uit de entertainmentindustrie – Bill Cosby, Bill O’Reilly, Roger Ailes – maakte ook de 65-jarige filmproducent misbruik van zijn priviliges. Zijn imperium stort nu pas in, nadat The New York Times een publiek geheim onthulde: Weinstein zou de afgelopen dertig jaar een onbekend aantal vrouwen tot seksuele handelingen hebben gedwongen. Acht vrouwen heeft hij afgekocht.

Zondag is Weinstein ontslagen door zijn eigen bedrijf, The Weinstein Company. Hij had eerder al aangekondigd tijdelijk terug te treden. Weinstein zei dat hij „veel pijn” heeft veroorzaakt met zijn „gedrag”, maar dreigde tegelijkertijd met een proces tegen The New York Times. Inmiddels gebeurt wat tot voor kort ondenkbaar was: mensen uit de filmwereld beginnen Weinstein af te vallen. Actrice Meryl Streep heeft het over „schandalig nieuws”. Streep, die Weinstein ooit omschreef als ‘God’, ontkent geweten te hebben van zijn seksueel wangedrag.

Een medewerker van Weinstein, Lauren O’Connor, schreef volgens The New York Times: „Er heerst een giftig klimaat voor vrouwen in dit bedrijf.” Het artikel beschrijft hoe Weinstein medewerkers, actrices en andere vrouwen probeerde over te halen seks met hem te hebben, of hem te masseren terwijl hij naakt was. O’Connor moest sollicitatiegesprekken met jonge actrices voeren nadat Weinstein ze alleen op een hotelkamer had ontvangen.

Lastig, maar succesvol

Harvey Weinstein staat in Hollywood bekend als een lastige, maar succesvolle filmproducent en -distributeur. De in New York geboren Weinstein begon aan het einde van de jaren zeventig aan een carrière in Hollywood. Met zijn broer Bob richtte hij Miramax op, genoemd naar de voornamen van hun ouders. Miramax produceerde tien jaar later een eerste hitfilm: Sex, Lies and Videotape.

In de jaren negentig zat het bedrijf achter grote successen als Shakespeare in Love, Pulp Fiction en Good Will Hunting. In 2005 richtte hij The Weinstein Company op, waarmee hij films distribueerde. Hij zat onder meer achter het succes van The Artist (2011) de laatste Weinstein-film die een Oscar won.

Weinstein presenteerde zich altijd als iemand die sympathiek stond tegenover vrouwenrechten. Zo produceerde hij een documentaire over de verkrachtingscultuur op universiteiten.

De kwestie heeft ook een politieke lading. Harvey Weinstein is een bekende geldschieter van Democratische politici. Tijdens de verkiezingen van vorig jaar wierf hij fondsen voor Hillary Clinton in zijn huis in New York. Malia Obama, dochter van toenmalig president Barack Obama, heeft stage bij hem gelopen.

Al komen er nu meer verhalen over Weinstein naar buiten, de filmproducent blijft machtig in Hollywood, en niemand wil hem als vijand.

Donald Trump

Republikeinen maken daar nu een groot punt van: een jaar geleden was heel Hollywood verontwaardigd over gelekte uitspraken van Donald Trump over seksueel misbruik. Nu het één van henzelf betreft, is de entertainmentindustrie een stuk minder spraakzaam.

Tekenend was de uitzending van Saturday Night Live, een satirisch tv-programma dat snel op de actualiteit inspeelt. De cast had een grap voorbereid, en die ook gebruikt in de generale repetitie. Maar tijdens de uitzending zaterdag werd Weinstein niet genoemd.