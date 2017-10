Weinstein ontslagen na beschuldigingen seksueel wangedrag

Filmproducent Harvey Weinstein (65) is ontslagen door The Weinstein Company wegens beschuldigingen dat hij decennialang vrouwen seksueel heeft geïntimideerd. Dat heeft de raad van bestuur van het bedrijf in een verklaring bekendgemaakt, meldt Reuters.

Zijn ontslag betekent de definitieve val van een gerenommeerde producent bekend van films zoals Good Will Hunting, Gangs of New York en Pulp Fiction. Vorige week trad Weinstein (65) voorlopig terug uit het filmbedrijf dat hij zelf mede opgericht heeft. Een advocaat van de filmproducent was niet direct bereikbaar voor commentaar.

“Gezien de recente informatie over het wangedrag door Harvey Weinstein dat de afgelopen dagen naar buiten is gekomen, is besloten dat zijn positie binnen The Weinstein Company per direct wordt beëindigd”, schrijft het bedrijf in een verklaring. De raad van bestuur bestaat onder anderen uit zijn broer Bob Weinstein.

Financiële regelingen

The New York Times onthulde vorige week dat de filmproducent de afgelopen dertig jaar vrouwelijke werknemers en actrices seksueel intimideerde. In ten minste acht gevallen moest hij een financiële regeling treffen vanwege zijn gedrag.

Eerst ontkende Weinstein de aantijgingen, maar later toonde hij in een open brief berouw voor zijn daden en zei hij al jaren in therapie te zijn. Tegelijkertijd zou niet alles wat The New York Times schreef waar zijn.

Er gingen al langer verhalen rond over het seksuele wangedrag van Weinstein. Actrice Ashley Judd, een van de vrouwen die zich in The New York Times uitsprak, zei dat de filmbaas haar onder valse voorwendselen naar zijn hotelkamer liet komen en vervolgens vroeg om een massage. Verder zou Weinstein haar gevraagd hebben om toe te kijken terwijl hij een douche nam. Andere vrouwen vertellen vergelijkbare verhalen over de filmproducent.