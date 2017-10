Militair krijgt half jaar cel voor ‘ernstig misbruik’

Een 30-jarige militair is veroordeeld tot een half jaar cel voor het plegen van seksuele handelingen bij een slapende collega. Tot dat oordeel kwam de militaire rechtbank in Arnhem maandag.

De collega was in het bed van de militair gaan liggen na een feestje op de kazerne omdat zij niet meer op haar eigen kamer terecht kon. Volgens de militaire kamer heeft de man “ernstig misbruik” gemaakt van zijn collega “die zich niet heeft kunnen verzetten” omdat ze sliep.

Foto’s

Tijdens het voorval waren er nog anderen in de kamer aanwezig. Twee militairen maakten filmpjes en foto’s van het incident. Volgens de militaire kamer is het maken van deze opnames “militair onwaardig en zeer vernederend voor het slachtoffer”. Zij zijn al eerder ontslagen.

De straf is lager dan de achttien maanden die het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Volgens de militaire kamer is er geen sprake van verkrachting of een vergelijkbare situatie. De militair heeft volgens de rechtbank “bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer sliep”.

Militaire gedragsregels

De rechtbank heeft in het oordeel ook meegenomen dat de militair zijn werk bij Defensie dreigt te verliezen en dat hij nog nooit met justitie of met politie in aanraking is gekomen. Ook speelt mee dat het slachtoffer tegen de militaire gedragsregels in op de slaapkamer van de mannelijke collega’s is gaan liggen.

De zaak werd aangespannen door de commandant van het slachtoffer. Zij heeft wel verklaringen afgelegd bij de zedenpolitie maar geen aangifte gedaan.