Goal v/h Weekend: schrale troost na hemeltergend Oranjeweekend

Het leek wel alsof de hemeltergende kwaliteit van het Nederlands elftal wist door te sijpelen tot hetgeen ons normaliter nog wat troost biedt. meestal, als we weer eens een dramatisch Oranjeweekend achter de rug hebben, verzachten de mooie goals van ander evelden on sleed. Maar zelfs dat hield niet over dit weekeinde.

Het materiaal beperkte zich tot onder meer Leon Goretzka (Duitsland) die zijn hakballetje middels een leuke stuit zag uitgroeien tot een bovengemiddeld doelpunt. En namens Montenegro leverde Stefan Mugosa een fraai exemplaar af.

Enfin, hier gaan we: een top 3 zat er nog net in.

3. Ignacio Scocco (RIVER PLATE v Defensa 2-0)

Speelde een tijdje bij AEK Athene, deze Scocco, en nog een blauwe maandag bij Sunderland. Inmiddels teruggkeerd in Argentinië liet de spits dit weekeinde weer eens wat zien in het Argentijnse bekertoernooi:

2. Ola Toivonen (ZWEDEN v Luxemburg 8-0)

Yep, dit is het zout voor onze wonden. Toivonen, verre van de meest populaire eredivisiespeler gedurende zijn tijd bij PSV, deed ons vorige maand ook al pijn door Zweden zo verrassend naar winst te schieten tegen Frankrijk. Nu was hij medeverantwoordelijk voor de monsterzege op Luxemburg, waardoor Oranje praktisch kansloos is geworden als het gaat om WK-kwalificatie. En het was ook niet eens een onaardige, die van Toivonen:

1. Isaac Carcelén (CF Reus v CULTURAL LEONESA 1-1)

In de strijd om een plaatsje in de play-offs richting de Primera División schoten deze twee ploegen dit weekend niets op. Beide lieten de kans liggen om te profiteren van het puntverlies van Real Valladolid. Enfin, het seizoen duurt nog lang. Fraaie goal van Carcelén: