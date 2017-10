Frankrijk gaat tienduizend vluchtelingen toelaten

Frankrijk gaat de komende twee jaar tienduizend vluchtelingen toelaten die momenteel in opvangkampen verblijven in Afrika. Dat heeft president Emmanuel Macron maandag gezegd in een gesprek met Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi, meldt het Duitse persbureau dpa. Het gaat om vluchtelingen die momenteel verblijven in Turkije, Tsjaad, Libanon, Niger en Jordanië.

De migranten worden toegelaten om de druk op andere Europese landen te verlichten en om illegale migratie tegen te gaan. Twee weken geleden presenteerde de Europese Commissie een nieuw hervestigingsplan om de komende twee jaar vijftigduizend vluchtelingen over de EU-lidstaten te verspreiden.

Alleen vluchtelingen met recht op asiel

Met het plan worden vluchtelingen van tevoren gescreend. Daardoor worden alleen mensen naar Europa overgebracht van wie al is vastgesteld dat ze recht hebben op asiel. De afspraken zijn een vervolg op het Turkije-akkoord van 2016, stelt de Europese Commissie.

Volgens de meest recente cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hebben in 2017 tot nu toe 134.549 migranten via zee Europa bereikt en zijn 2.654 mensen omgekomen.