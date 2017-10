Duizenden op de vlucht voor bosbranden Californië

In de Amerikaanse staat Californië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen nadat zondag en maandag meerdere bosbranden zijn uitgebroken. Het vuur woedt vooral in verschillende districten ten noorden San Francisco. Twintigduizend mensen hebben huis en haard achter zich gelaten, vijftienhonderd huizen en bedrijven zijn vernietigd, schrijft Reuters.

Deze schattingen zijn aan de conservatieve kant, zegt het hoofd van de Californische brandweer tegen het persbureau. Een groot aantal mensen is volgens hem gewond geraakt of vermist. Veertien grote branden woeden op dit moment in de staat. Over de oorzaak van het uitslaande vuur is niets bekend.

Evacués

Ferme windhozen wakkeren het vuur verder aan en maken het onvoorspelbaar. De brandweer richt zich op het moment meer op het redden van levens dan het blussen van branden. Voor evacués zijn door lokale autoriteiten meerdere locaties opengesteld. De gouverneur van de westelijke staat riep maandag in meerdere districten de noodtoestand uit.

“Het was een inferno zoals je nog nooit eerder hebt gezien”, zei Marian Williams tegen Reuters, die met haar auto wegvluchtte uit het dorpje Kenwood. “Bomen brandden als fakkels.”

