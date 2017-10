CDA, D66 en CU akkoord ondanks pijn

Voor de tweede keer in een kwartier heft Carola Schouten haar armen ten hemel. Het is maandagavond, vijf voor half acht. De fractie van de ChristenUnie is bijeen in een bijgebouw van de Bethlehemkerk in Den Haag om te discussiëren over het met VVD, CDA en D66 bereikte regeerakkoord.

Joël Voordewind, publiekelijk voorvechter van een ruimer kinderpardon, schudt zijn hoofd. Zijn vurige wens is gestrand in de onderhandelingen. Wat het gezelschap niet weet, is dat het tafereel vanaf de straatkant goed te volgen is door de glas-in-loodramen.

Elders in Den Haag zijn op dat moment ook de andere drie coalitiepartijen bijeen. D66-leider Alexander Pechtold en CDA-voorman Sybrand Buma verschijnen aan het begin van de avond voor de pers. Ze zijn opgelucht. Hun fracties scharen zich achter het regeerakkoord. Volgens Buma is zijn fractie „enthousiast”. De vier partijen hebben volgens Buma nu „één gezamenlijke ambitie”. Pechtold voorspelt in „een solide en stabiel kabinet” te stappen. Beide partijleiders hebben ook persoonlijk nieuws: ze blijven allebei, net als Segers, in de Tweede Kamer om leiding te geven aan hun fractie.

Maar het echte verhaal van deze maandagavond én van Rutte III lijkt zich te ontspinnen bij de Bethlehemkerk, tegenover vis- en snackkraam ‘Peter’. Daar zitten Gert-Jan Segers en zijn medeonderhandelaar Carola Schouten aan het hoofd van de vergadertafel. Aan de lange zijde zit Joël Voordewind. Hij staat symbool voor ‘het 76ste Kamerlid’: de bezitter van die ene Kamerzetel waaraan Rutte III zijn meerderheid ontleent. Het Kamerlid, dat zich ook in een van de andere drie coalitiefracties kan bevinden, met de macht het kabinet zijn of haar wil op te leggen.

Het is inmiddels tien over half acht, al bijna een half uur nadat de ChristenUnie heeft gezegd met een verklaring te zullen komen. Maar Voordewind is nog altijd aan het woord. Het gaat over het kinderpardon, bevestigen betrokkenen naderhand. Hij wil dat kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers minder snel worden uitgezet.

‘Iemand nog iets drinken?’

Voordewinds monoloog leidt tot zichtbare onrust bij de voorlichter van de ChristenUnie. Hij gebaart: buiten wacht de pers. Het brengt Voordewind niet van zijn stuk.

Even later doet aan de andere kant van het gebouw een medewerkster de deur open. „Kan ik iemand nog iets te drinken aanbieden?”, vraagt ze vriendelijk aan de wachtende journalisten. Die weten dan: de ChristenUnie is er nog niet uit.

Binnen is Segers terug van een korte pauze. Hij smoest even met zijn voorlichter. Schouten is ijsberend aan het bellen geslagen. Voordewind bladert in zijn papieren.

Dan wordt er opnieuw gepraat. De fractie is inmiddels drie uur bijeen in de zaal waar ze eerder pizza met elkaar hebben gegeten. Opnieuw gaat het heen en weer tussen Voordewind en de twee onderhandelaars. Slechts een enkele keer is er iemand anders aan het woord.

En dan, om vijf over acht, is Voordewind door de pomp. Schouten loopt naar hem toe en pakt hem liefdevol bij zijn schouders. Andere aanwezigen omarmen hem. Segers niet. Die neemt een slok uit een flesje en maakt zich klaar voor zijn verklaring. Die geeft hij een paar minuten later, bij de ingang. „We hebben een hele intensieve en goede bespreking gehad met elkaar.”

Op de vraag of ook Voordewind zich achter het regeerakkoord schaart, zegt Segers: „Joël Voordewind, Carola Schouten, Carla Dik, Eppo Bruins, Gert-Jan Segers: wij tekenen alle vijf dit akkoord. Alle vijf.”

Segers verwoordt de teleurstelling over de niet binnengehaalde verruiming van het kinderpardon: „Een enorm bittere pil.” Er zit ook veel moois voor kwetsbare mensen in het regeerakkoord, zegt Segers snel: „We investeren bijvoorbeeld in ontwikkelingssamenwerking.”

Binnen bestudeert Joël Voordewind nog altijd zijn telefoon. Alleen bij de VVD wordt dan nog gepraat.