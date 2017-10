Arnhemse gemeenteraad wil af van ‘vijandige sfeer’

De leden van de gemeenteraad van Arnhem willen hun leven beteren. Dat voornemen spraken fractievoorzitters maandagavond uit tijdens het plenaire debat over het rapport Patronen van politiek over de Arnhemse bestuurscultuur dat vorige week verscheen. „Het rapport zegt dat de burgemeester de nieuwe politieke mores moet bewaken. Die handschoen pak ik op”, zei de ‘kersverse’ burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) van Arnhem. „We hoeven niet te vechten.”

Na vier opgestapte wethouders en twee coalitiebreuken in één bestuursperiode – GroenLinks en ChristenUnie verlieten het college, verder bestaande uit D66, SP en CDA – vroeg de gemeenteraad de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) om een analyse van de bestuurscultuur (zie het artikel hieronder, red.).

Het rapport houdt de Arnhemse politici een spiegel voor: het is aan henzelf er iets aan te doen. Zijn ze daartoe bereid? „We moeten af van de vijandige sfeer”, zei Martien Louwers, fractievoorzitter van PvdA, de grootste oppositiepartij. Wat Sabine Andeweg betreft, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, begon „het goede gesprek hier vanavond”. Leendert Combée, VVD-fractievoorzitter, hoopte dat „er stappen kunnen worden gezet. Laten we aan de slag gaan.”

Fractievoorzitters pleitten voor een grotere rol voor de burgemeester, meer autonomie voor de gemeenteraad en minder ‘focus’ op wat het college van B en W vindt. Spreken in de gemeenteraad moet voortaan via de voorzitter gebeuren. Ondertussen ging het er af en toe venijnig aan toe bij de interrupties, waarbij een opmerking viel als: „Ik vind dit te kinderachtig voor woorden.”

SP-fractievoorzitter Jurgen Elfrink erkende: „Ik ben wel eens naar huis gegaan met een vervelend gevoel, maar de uitingen waren gedaan voor Arnhem. Mijn emotie is dan niet belangrijk, Arnhem is belangrijker.”

Lost het probleem zich niet vanzelf op na de gemeenteraadsverkiezingen? Elfrink, voorafgaand aan de vergadering: „Nee, de cultuur is enigszins ingesleten. Ik vond laatst oude rapporten. Ook daarin was sprake van gesneuvelde wethouders en ruzies. Het is van alle tijden in Arnhem.”

Lea Manders, fractievoorzitter van Arnhem Centraal, reageerde: „We moeten nu iets doen. Anders steekt die cultuur straks de kop weer op.”