Overeenstemming over regeerakkoord, fracties nu aan zet

De onderhandelaars van de vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie (CU) hebben maandagochtend overeenstemming bereikt over het conceptregeerakkoord. Onder leiding van informateur Gerrit Zalm is maandagochtend een akkoord bereikt. De vier fractievoorzitters leggen het concept-regeerakkoord maandagmiddag voor aan hun fracties.

VVD-leider Mark Rutte zei maandag na het bereiken van het akkoord “erg blij” te zijn en noemt het regeerakkoord “een heel evenwichtig stuk”. Over de inhoud wilden de partijleiders nog niets kwijt. “Ik ben heel blij dat er tot nu toe nog helemaal niks naar buiten is gekomen dus dat hou ik graag zo”, zei CDA-leider Sybrand Buma grappend over het vele lekken van de afgelopen week. Dinsdag wordt het definitieve regeerakkoord gepresenteerd.

De fracties van de vier partijen kunnen maandagmiddag nog voorstellen doen voor kleine aanpassingen, maar de ruimte om nog zaken te wijzigen is beperkt. De partijleiders moeten dinsdagochtend verslag uitbrengen aan informateur Zalm over de uitkomst van hun fractieoverleg.

‘Trots dat dit is gelukt’

Buma (CDA) vindt het “moeilijk in te schatten” of er nog problemen in de fracties te verwachten zijn, maar hij zei dat hij “een akkoord kan presenteren dat het CDA een goede plek heeft in deze coalitie. Ik durft het vol overtuiging te presenteren”, zei Buma. Dat geldt ook voor ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, die zei dat het “uiteraard geven en nemen” was bij de onderhandelingen. “Er zit voor iedereen pijn, maar er zitten ook een aantal hele mooie punten in”, aldus Segers.

D66-leider Alexander Pechtold sprak van “een solide, echt evenwichtig en goed duurzaam akkoord”. Hij zegt dat de vier partijen veel tijd aan de inhoud besteed hebben omdat de meerderheid van de nieuwe coalitie slechts berust op één zetel in zowel Tweede als Eerste Kamer. Pechtold herhaalde maandag dat deze coalitie niet de eerste keuze van D66 was, maar “het is nu wel mijn vijfde optie”, aldus Pechtold. “Ik ben echt trots dat dit gelukt is.”