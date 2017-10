Afscheid van Van der Laan in het Concertgebouw

Eberhard van der Laan wordt vrijdag opgebaard in het Concertgebouw in Amsterdam. Wie dat wil kan tussen 10.00 en 20.00 uur langs de kist lopen, en de burgemeester een laatste groet brengen. De herdenkingsbijeenkomst en de begrafenis vinden zaterdag plaats in besloten kring, meldt de gemeente Amsterdam maandag. Waar de burgemeester wordt begraven, wordt niet bekendgemaakt.

De gemeente stelt Amsterdammers en mensen van buiten de stad op meerdere manieren in de gelegenheid om de familie hun medeleven te betuigen. Bij onder meer de Stadsloketten en online kan het condoleanceregister getekend worden. De steunbetuigingen worden na de begrafenis overgedragen aan de nabestaanden. Bij de ambtswoning van de burgemeester en bij het stadhuis zijn plekken ingericht om bloemen neer te leggen.

Halfstok

Tot de dag van de begrafenis hangen op alle gemeentelijke gebouwen de vlaggen halfstok. Door de gemeente georganiseerde evenementen en feestelijkheden zijn geannuleerd. Organisatoren van evenementen die niet door de gemeente georganiseerd worden, zijn verzocht “piëteit te tonen”.

Maandagavond vindt in het stadhuis een bijzondere raadsvergadering plaats, waar bij het overlijden van Van der Laan stilgestaan zal worden. Vanwege de verwachte drukte, is die live te volgen op schermen in het stadhuis en via internet.

Eerbetoon

Burgemeester Van der Laan overleed donderdag op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van uitgezaaide longkanker. Al sinds hij het nieuws over zijn ziekte begin dit jaar bekendmaakte, zijn in de stad meerdere bijeenkomsten geweest om de burgemeester te steunen.

Kort nadat hij zijn werkzaamheden definitief had neergelegd, trokken honderden mensen naar de ambtswoning om hem met een lang applaus, en een eenstemmig Aan de Amsterdamse grachten te danken.