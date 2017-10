Aanhouding voor vermissing Anne Faber

De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de vermissing van Anne Faber. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Het gaat om een 27-jarige man, die vanwege gewelds- en zedendelicten in een forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder zat.

De man zat volgens de politie “een lange straf uit”. Waarvoor hij is veroordeeld en hoe lang zijn gevangenisstraf was, kon een woordvoerder maandag niet nader toelichten. In de kliniek werd geleidelijk gewerkt aan zijn terugkeer in de samenleving.

Niet direct aangehouden

De politie kwam de verdachte zondag in het onderzoek op het spoor. Hij werd niet direct aangehouden, “in de hoop dat hij het onderzoeksteam naar Anne zou leiden”. Wel werd hij gevolgd. Omdat dat niets leek op te leveren, is hij maandag alsnog opgepakt. Details over de informatie die naar de man leidde en de plaats van zijn aanhouding, maakt de politie vooralsnog niet bekend.

De verdachte wordt door de politie verhoord. Ook worden zijn gangen nagegaan. Er is vooralsnog geen andere verdachte in beeld.

‘Hoe langer het duurt, hoe zorgelijke het wordt’

De 25-jarige Anne Faber verdween op vrijdag 29 september. Van haar ontbreekt nog altijd ieder spoor. Maandag werden 65 militairen ingezet om de politie en vrijwilligers te helpen bij de zoektocht. Die actie gaat naar verwachting de rest van de dag, en dinsdag verder.

De politie zegt nog niets te kunnen zeggen over het lot van Anne Faber, maar “hoe langer haar vermissing duurt, hoe zorgelijker het natuurlijk wordt”, aldus een woordvoerder.

Dit bericht wordt uitgebreid.