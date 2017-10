Zilver voor Zonderland na spectaculair herstel, brons voor Deurloo

Nederland heeft bij de mannen twee medailles gewonnen in de finale op de rekstok tijdens het WK Turnen in Montreal. Epke Zonderland kon geen derde wereldtitel behalen. Hij werd tweede, na een miraculeuze oefening waarin hij zich knap herstelde van een fout. Bart Deurloo pakte brons. De Kroaat Tin Srbic won verrassend de titel.

Zonderland wist maar ternauwernood te voorkomen dat hij viel. Tijdens zijn tweede vluchtelement leek Zonderland mis te grijpen, maar hij ving zichzelf wonderbaarlijk met één arm op en zette zijn oefening door. Vanwege zijn fout kon Zonderland maar vier vluchtelementen uitvoeren in plaats van de geplande vijf. Het leidde tot een score van 14.233. Bart Deurloo haalde een scoren van 14.200. Hij was een van de weinigen die een oefening zonder fouten turnde.

Beelden van Zonderlands bijna-val

Zonderland werd twee keer eerder wereldkampioen, in 2013 en 2014, en olympisch kampioen in 2012. Ook won hij twee keer eerder zilver op een WK. Omdat hij vaak veel risico neemt tijdens zijn oefeningen, maakt Zonderland ook regelmatig fouten. Zowel in de Olympische finale van 2008 als van 2016 viel Zonderland tijdens zijn oefening van de rekstok. Voor Deurloo is het z’n eerste WK-medaille.