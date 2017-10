VS schorten verstrekken van visa in Turkije op

De ambassade van de Verenigde Staten in Turkije heeft het verstrekken van visa voor niet-immigranten opgeschort. De VS zeggen zich gedwongen te voelen tot dit besluit, omdat zij opnieuw willen bekijken in hoeverre Turkije de veiligheid van het ambassadepersoneel kan garanderen. Bij dit “herevaluatieproces” wil de ambassade het aantal bezoekers minimaliseren.

Dat stelt de Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara in een verklaring die zij ook op Twitter plaatste.

Arrestatie medewerker Amerikaanse consulaat

Het besluit volgt nadat woensdag een Turkse medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanbul werd aangehouden op verdenking van spionage en lidmaatschap van de beweging van de moslimgeleerde Fethullah Gülen. Die wordt door Turkije verantwoordelijk gehouden voor de staatsgreep in juli 2016.

In een verklaring zeiden de VS toen al dat de aantijgingen aan het adres van de medewerker “zonder enige waarde” zijn. Verder beschuldigden ze Turkije ervan informatie over de arrestatie naar de pers te hebben gelekt, waardoor het lijkt “alsof ze de medewerker in de media willen veroordelen in plaats van in een rechtbank”.

Er stond ook in de eerdere verklaring dat de arrestatie van de man het “langdurige partnerschap” tussen beide landen “ondermijnt”.