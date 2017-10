Vijftien jaar cel geëist tegen activisten Turkije

De Turkse openbare aanklager heeft straffen tot vijftien jaar cel geëist in het proces tegen elf in het land gearresteerde mensenrechtenactivisten. Dat meldt persbureau Dogan. Het grootste deel van de groep werd begin juli opgepakt tijdens een inval bij een workshop van Amnesty International op het eiland Büyükada in Istanbul. Ze waren daar bijeen voor een training van de Nederlandse hulporganisatie Hivos.

De aanklager beschuldigt de activisten ervan een terroristische organisatie te steunen. Onder de elf verdachten is ook Idil Eser, de directeur van Amnesty in Turkije. Ook zijn er een Duitser en een Zweed onder de verdachten.

NRC-correspondent Toon Beemsterboer schreef vlak na de arrestatie:

“Volgens Turkse media werd de politie getipt door een persoon die zei dat er op Büyükada eenzelfde bijeenkomst werd gehouden als na de mislukte coup van vorig jaar juli. Na de couppoging verschenen er in de regeringsgezinde media in Turkije tal van complottheorieën. Die luidden dat de coup een poging van de CIA en andere westerse inlichtingendiensten was om president Erdogan af te zetten. In die verhalen speelde het eiland Büyükada een belangrijke rol.”

Amnesty Turkey eist onmiddellijke vrijlating van de gevangenen. Amnesty International noemde de arrestatie van de mensenrechtenactivisten in een verklaring “grotesk machtsmisbruik”.

Op 6 juni werd Taner Kilic, voorzitter van Amnesty International in Turkije, ook al gearresteerd.