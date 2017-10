Verstappen boekt tweede podium op rij, Hamilton op weg naar titel

Max Verstappen heeft na zijn zege in Maleisië vorige week opnieuw het podium gehaald. In Japan eindigde hij na een overtuigende race op de tweede plaats. Sebastian Vettel viel al vroeg uit waardoor Lewis Hamilton, zondag opnieuw de sterkste, reeds met één hand de wereldtitel vast heeft.

Max Verstappen begon de zestiende Grand prix van het seizoen vanaf de 4e startplek maar lag na de eerste ronde al direct achter leider Lewis Hamilton (Mercedes). De 20-jarige Nederlander had op Suzuka in de eerste bocht al Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo te pakken en profiteerde daarna van problemen die Sebastian Vettel kende aan zijn Ferrari. Kort voor de start bleek dat er iets mis was met een bougie en dat euvel bleek direct na de start niet voldoende verholpen.

Vettel ziet titel uit zicht raken

De non-score van Vettel in Japan betekent dat hij zijn achterstand op Hamilton in de WK-stand ziet groeien van 34 naar 59 punten, waar er in de resterende vier Grands Prix nog maximaal 100 te verdienen zijn. Ondertussen lijkt Verstappen juist eindelijk het momentum te hebben gevonden in deze slotfase van het seizoen. Na de zege vorige week in Maleisië is de tweede plaats van zondag op Suzuka zijn derde podium van het jaar.

Heel even leek de Limburger nog een poging te kunnen doen om de zege af te snoepen van Hamilton, die de gehele race het tempo wist te dicteren. In de laatste twee ronden kende de Brit grote problemen bij het inhalen van achterblijvers, hij verloor grip en zag Verstappen opeens wel heel groot worden in zijn zijspiegels. De drievoudig wereldkampioen wist de kalmte echter te bewaren en pareerde mede dankzij het superieure vermogen van zijn Mercedes de opstomende Verstappen, die zeer tevreden reageerde voor de camera van Ziggo Sport:

“De start was goed en ik zag dat Vettel niet veel snelheid had. Daarna had ik wat last van onderstuur en moest ik Hamilton laten gaan, maar na de bandenwissel kon ik hem goed volgen en misschien nog aanvallen. Al zou dat toch ook lastig geweest zijn, maar de snelheid was in elk geval goed. Heel blij met de tweede plek.”

Voor Red Bull, en daarmee Verstappen, is het zeker hoopgevend dat hun RB13 de laatste weken stappen heeft gemaakt richting de topteams Mercedes en Ferrari. Over twee weken gaat het circus verder; de Verenigde Staten zijn dan gastheer van de eerste uit het kwartet laatste races van 2017.

Lees ook ons slowblog over de Granx Prix van Japan met tweets en video’s terug.

Uitslag Grand Prix van Japan

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 53 ronden

2. MAX VERSTAPPEN (Red Bull) +1,2 sec

3. Daniel Ricciardo (Red Bull) +9,7

4. Valtteri Bottas (Mercedes) +10,6

5. Kimi Raikkonen +32,6

6. Esteban Ocon (Force India) +1:07,8

7. Sergio Perez (Force India) +1:11,4

8. Kevin Magnussen (Haas) +1:29,0

9. Romain Grosjean (Haas) +1:29,9

10. Felipe Massa (Williams) +1 ronde

Stand in het WK na 16 van de 20 races

1. Lewis Hamilton 306 punten (+25 punten)

2. Sebastian Vettel 247 (+0)

3. Valtteri Bottas 234 (+12)

4. Daniel Ricciardo 192 (+15)

5. Kimi Raikkonen 148 (+10)

6. MAX VERSTAPPEN 111 (+18)

7. Sergio Perez 82 (+6)

…

18. Stoffel Vandoorne 13 (+0)