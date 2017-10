Schermutseling tussen Turkse leger en jihadistische rebellen

Aan de Syrisch-Turkse grens zijn zondag kort gevechten uitgebroken tussen jihadistische rebellen en het Turkse leger. Dat schrijft Al Jazeera op basis van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, wat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn zover bekend geen slachtoffers gevallen. Bronnen zeggen tegen Reuters dat Turkse legervoertuigen inmiddels ook de grens overgestoken zijn.

Zaterdag maakte de Turkse president Recep Erdogan bekend dat Syrische rebellen gesteund door Turkije een grootschalige militaire operatie voorbereiden. Dit maakt deel uit van een groter plan in samenwerking met Rusland en Iran om een wapenstilstand te monitoren in de noordwestelijke regio Idlib. De landen willen een ‘de-escalatiezone’ opzetten in het provincie, die grotendeels in handen is van jihadistische organisatie Tahrir al-Sham.

Jihadisten hebben volgens het Observatorium een aanval uitgevoerd op een Turkse militaire basis. Een commandant van het Vrije Syrische Leger (VSL), dat gesteund wordt door Turkije, bevestigt dat een bulldozer onder vuur kwam van de rivaliserende Tahrir al-Sham. Het Turkse leger heeft vervolgens met artillerie teruggeschoten, maar inmiddels wordt er niet meer gevochten.

Turkse leger steekt de grens over

Twee lokale bronnen zeggen tegen Reuters dat Turkse legervoertuigen onder escorte van rebellen van Tahrir al-Sham de grens met Syrië overgestoken zijn. Dit is nog niet door autoriteiten bevestigd. Tegelijkertijd zijn bulldozers bezig om een deel van de muur langs de grens af te breken. Op die manier is het makkelijker om met Turkse eenheden het rebellengebied in te trekken. Militairen van het VSL staken eerder dit weekend al de grens over.

Met de operatie kan Turkije onder meer de druk op de Syrisch-Koerdische militie YPG opvoeren. Die groepering wordt door Ankara gezien als een verlengstuk van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), wat strijdt voor een onafhankelijke Koerdische staat in Turkije. Ook kan Ankara met de operatie de grens met Syrië verder veilig stellen.

NRC-correspondent Toon Beemsterboer zegt dat er mogelijk onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen Turkije en Tahrir al-Sham, maar dat de gevechten laten zien dat een wapenstilstand in de regio alles behalve zeker is.

“Tahrir al-Sham heeft niet alle bataljons onder controle. Dat zou deze clash kunnen verklaren. Idlib is het laatste grote oppositiebastion in Syrië.”

Tahrir al-Sham bestaat uit verschillende salafistische groeperingen die strijden in Syrië. De rebellen worden aangevoerd door wat vroeger bekend stond als Jabhat al-Nusra. Die groepering was eerder een zijtak van terreurgroep Al-Qaeda, totdat het zich in 2016 afscheidde en de naam veranderde in Jabhat Fatah al-Sham.

Bekijk onze video over de oorlog: Wie vechten er eigenlijk allemaal nog in Syrië?