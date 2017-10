Rajoy: opheffen Catalaanse parlement niet uitgesloten

De Spaanse premier Mariano Rajoy sluit niet uit dat het Catalaanse parlement moet worden opgeheven. Deze omstreden maatregel, waarmee de Spaanse overheid volgens de grondwet het zelfbestuur van Catalonië kan ontnemen, zou worden ingezet als de regio dinsdag de onafhankelijkheid uitroept.

Rajoy deed zijn uitspraken zaterdag in gesprek met de krant El País. Dinsdag wordt de officiële uitslag van het onafhankelijkheidsreferendum bekendgemaakt in het Catalaanse parlement, waarop het zichzelf mogelijk onafhankelijk verklaart.

De krant vroeg de premier of hij bereid was om artikel 155 in werking te zetten - ook wel bekend als de’nucleaire optie’. Rajoy:

“Ik sluit absoluut niets uit wat binnen de wet ligt (…) Idealiter zou het niet noodzakelijk moeten zijn om voor extreme oplossingen te kiezen, maar als we dat niet willen zal er het nodige moeten veranderen.”

In zowel Spanje als Catalonië wordt met grote spanning naar dinsdag toegeleefd. Tienduizenden demonstranten gingen zaterdag in het hele land de straat op, velen in het wit gekleed als symbool voor een politieke oplossing.

Bij het referendum op 1 oktober stemde naar schatting zo’n 90 procent van de kiezers voor onafhankelijkheid. Het referendum was verboden door de autoriteiten in Madrid, die de nationale politie richting Barcelona stuurde om de stemming te verhinderen. Bij ongeregeldheden vielen zo’n negenhonderd gewonden, vooral Catalaanse burgers die wilden stemmen.