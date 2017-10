Orkaan Nate bereikt vasteland VS

Orkaan Nate heeft in de nacht van zaterdag op zondag de zuidkust van de Verenigde Staten bereikt. Louisiana, Mississippi en Alabama worden geteisterd door zware regenval en hevige wind. Alle drie de staten hebben de noodtoestand uitgeroepen, schrijft Reuters.

De storm kwam aan land bij de monding van de Mississippi-rivier. Het oog van de orkaan beweegt zich ten oosten van New Orleans verder landinwaarts. Er zijn windsnelheden van 137 kilometer per uur gemeten en op sommige plekken is 25 centimeter regen gevallen. Straten en snelwegen kwamen onder water te staan. In Alabama zitten 5.000 mensen zonder stroom.

President Donald Trump heeft zaterdag de noodtoestand uitgeroepen in de staat Mississippi, schrijft The New York Times. Eerder deed hij dat al voor Louisiana. De staten komen daarmee in aanmerking voor federale noodhulp.

Minstens 30 doden in Midden-Amerika

Het National Hurricane Center verwacht dat Nate in kracht zal afnemen terwijl de storm landinwaarts trekt. Het is de vierde orkaan die de VS teistert in twee maanden. Eerder deze week eiste Nate - toen nog een tropische storm - al minstens 30 levens toen het aan land kwam in Midden-Amerika. Vooral Costa Rica en Nicaragua werden getroffen.

Onderweg naar de VS nam de storm boven het warme water van de Golf van Mexico toe in kracht tot een categorie-1-orkaan. De olie- en gaswinning in de Golf is vanwege Nate stilgelegd.

De zware orkanen Harvey, Irma en Maria richtte de afgelopen maanden grootschalige schade aan in Texas, Florida en Puerto Rico. Nate is minder sterk maar zal op zondag naar verwachting wel voor meer wateroverlast zorgen.