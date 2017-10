‘Merkel sluit akkoord met CSU over maximaal aantal vluchtelingen’

Er mogen voortaan nog maar maximaal 200.000 vluchtelingen per jaar naar Duitsland komen. Dat zou de CDU van Angela Merkel afgesproken hebben met de Beierse zusterpartij CSU, meldt de ZDF op basis van bronnen binnen de partij. Partijleiders Angela Merkel en Horst Seehofer waren vandaag in Berlijn om over de kwestie te spreken.

Een bovengrens voor vluchtelingen is al heel lang de bron van stevige onenigheid tussen de christelijk-democratische bondgenoten die van oudsher samen een fractie vormen. De CSU heeft regelmatig kritiek geleverd op Merkel, van wie de immigratiepolitiek volgens de Beierse partij niet streng genoeg is.

Hoe het quotum vorm moet krijgen en genoemd moet worden, moet volgens de ZDF nog precies worden kortgesloten tussen CDU en CSU. Wel zou vaststaan dat het getal 200.000 in een overeenkomst komt te staan. Dat was ook het getal waar de CSU al heel lang op aanstuurde.

Merkel heeft tot nu toe juist altijd geweigerd een bovengrens te noemen en daar over te onderhandelen. Een bovengrens staat volgens haar op gespannen voet met internationale verdragen over vluchtelingen.

Coalitie

De stap van Merkel heeft paradoxaal de potentie de onderhandelingen over een nieuwe coalitie na de Bondsdagverkiezingen van september zowel te versnellen als tegen te werken. Merkel zei na de verkiezingen, waarbij ze wel de grootste werd maar 8 procentpunt van de stemmen verloor, een coalitie te willen vormen met de liberale FDP en de Groenen.

Die zogenoemde Jamaica-coalitie is echter alleen mogelijk met steun van de CSU. Een breuk tussen CDU en CSU lijkt nu afgewend, maar wel door een deal die niet in goede aarde zal vallen bij de Groenen. Voor die partij is een vluchtelingenmaximum een zeer heikel punt.

Op dit moment is een bovengrens van 200.000 vooral een symbolische stap, zegt onze correspondent Juurd Eijsvoogel: “Er komen nu geen 200.000 vluchtelingen per jaar binnen. Maar de praktische uitvoering in de toekomst kan heel lastig worden. Zal vluchtelingen 200.001 weer worden teruggestuurd, als die uit een oorlog komt? Dat stuit op veel juridische bezwaren.”