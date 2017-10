LIVE: Verstappen opnieuw op koers voor goed resultaat

En daar duikt Bottas de pit in, Max terug op P2 31/53 Verstappen heeft twee ronden last gehad van Bottas, die nu de pit in duikt voor nieuwe banden. Het hele geintje van Mercedes heeft hem zeker 2 seconden gekost, de achterstand op Hamilton is nu een voor de Brit veilige 3 tellen.

Klassering halverwege de race 28/53 Lewis Hamilton voorlopig op koers voor winst in Japan. Achter hem rijdt Max Verstappen een voorlopig foutloze race en houdt het gaatje naar de leider in het WK op een overzichtelijke 2 seconden. 1. Bottas (moet nog een pitstop maken)

2. Hamilton +1,5

3. VERSTAPPEN +2,4 sec

4. Raikkonen +13,3 (moet nog een pitstop maken)

5. Ricciardo +16,2

Verstappen in de pit 22/53 Daar is Max verstappen in de pit voor een nieuw setje rubber. Goede timing van Red Bull, want een rondje langer gewacht en de op toeren geraakte Raikkonen was hem voorbij geraakt. De Fin moet ook nog naar binnen komen, maar het is natuurlijk prettiger om op je nieuwe setje banden niet direct achter een Ferrari terug te komen op de baan.

Ferrari's miserabele vorm Vettel kwam uit de zomerstop als leider in het WK, maar sindsdien verloor hij 50 punten ten opzichte van Hamilton. Een voorsprong van 16 punten had de Duitser toen hij eind augustus de tweede helft van het seizoen aanving op Spa-Francorchamps. Maar in België begon Hamilton aan zijn opmars en won sindsdien drie van de vier races, en werd eenmaal 2e waardoor hij voorlopig een voorsprong in het WK heeft van 34 punten. In de eerste helft van het seizoen won Vettel vier races en werd onder andere vier keer tweede. Sinds de hervatting in België werd hij een keer 2e, 3e, 4e en viel dus uit in Singapore en Japan.

Bottas komt op stoom 15/53 Het heeft even geduurd maar nu lijkt Hamilton's teamgenoot Bottas het tempo te pakken te hebben. Hamilton rijdt tijden die op dit moment door niemand benaderd worden. Daarachter kan Verstappen zich dus beter bezig gaan houden met hoe die andere Mercedes afgestopt kan worden. Bottas is opgerukt naar P4 en heeft beide Red Bulls voor zich nu Ricciardo - net als Bottas - Ocon geslachtofferd heeft:

VIDEO: Vettel wordt voorbij gereden Zo dag het eruit vanuit de cockpit van Vettel toen hij plaatsen verloor aan onder meer Ocon en Bottas.

Race geneutraliseerd 10/53 de Virtuele Safety Car (VSC) is van kracht; dat betekent dat de coureurs zich aan een maximum snelheid moeten houden. In dit geval zodat de gestrande Sauber van Marcus Ericsson geborgen kan worden. Door de VSC in plaats van de fysieke safety car in te zetten, blijven onderlinge verschillen behouden. Onder een fysieke safety car die daadwerkelijk op de baan rijdt, schuift het hele veld in elkaar en gaan opgebouwde voorsprongen verloren. Lees ook: Formule 1-gids: verklarend voor de leek, verfrissend voor de liefhebber

VIDEO: de start Door alle consternatie is 'ie even blijven liggen, maar zo verliep de start:

Hoe staat het er voor? De racevolgorde op dit moment laat zien dat Verstappen voorlopig een gat van ruim 2 sec laat vallen, of móet laten vallen, richting leider Hamilton. De voorsprong op Ocon is inmiddels gegroeid naar een veilige 7 sec. 1. Hamilton

2. VERSTAPPEN +2,2

3. Ocon +7,1

4. Ricciardo 7,9

5. Bottas +9,9

6. Perez 11,1

7. Massa +13,1

8. Raikkonen +16,1

Gaat Hamilton vandaag maximaal profiteren? 6/53 Het uitvallen van Vettel is het laatste wat de Duitser kon gebruiken in zijn queeste naar een vijfde wereldtitel. Zijn achterstand in het WK op Hamilton was al 34 punten, mocht de Brit - goed voor reeds drie wereldtitels - vandaag winnen dan groeit dat gat naar 59 punten. Dat lijkt een verschil dat - incidenten daargelaten - heel lastig te overbruggen is in de hierna resterende vier Grands Prix.

En weer onderweg! 4/53 Echt problemen voor Vettel; wat een drama in zijn strijd voor de wereldtitel. Hij zakt verder weg naar P10. Hamilton, zijn rivaal voor de titel, leidt ondertussen.

Perspectief voor Verstappen 3/53 Áls Hamilton in zijn Mercedes inderdaad problemen gaat krijgen met zijn banden vanwege de hoge temperaturen, dan zou Verstappen vanuit deze positie wel eens opnieuw voor de winst kunnen gaan.

Vettel zakt naar 6e plaats 3/5 Vettel meldde dus direct over de boordradio dat hij vermogen mistte. Hij is voorbij gestoken door Verstappen, Esteban Ocon (Force India), Ricciardo en Valtteri Bottas (Mercedes).

Safety car op de baan! 2/53 Ze nemen hier in Japan geen enkele risico, zeker niet na het fatale ongeluk van Jules Bianchi hier in 2014. Carlos Sainz is van de baan geraakt en staat geparkeerd in zijn laatste race voor Toro Rosso. De bolide wordt nu verwijderd.

Verstappen stijgt naar 2e plaats bij start Grand Prix van Japan 1/53 Startlichten uit en daar gaan ze! Prima start van Max Verstappen die in de eerste bocht al Ricciardo te pakken heeft en enkele ronden later gaat ook Vettel eraan. De Duitser beleeft geen lekkere eerste ronde en meldt een probleem met de aandrijving. Toch die bougie?

De wagens rollen richting startpositie Max Verstappen dus vanaf de 4e plek, voor hem Red Bull-teammaat Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel (Ferrari) en vooraan Lewis Hamilton (Mercedes).

Opwarmronde onderweg De Ferrari van Vettel is er klaar voor, het is 14.00 uur plaatselijke tijd en daar rolt het hele veld weg voor de opwarmronde.

De eerste bocht In tegenstelling tot veel andere circuits vormt de eerste bocht na de start niet direct een bottleneck. De kans op een aanrijding tussen de leidende wagens is niet bijzonder groot, al werd de titelstrijd in 1990 tussen Ayrton Senna en Alain Prost juist daar beslist. Destijds was de GP van Japan de voorlaatste race, nu zijn er nog vier te gaan en staat er vooralsnog iets minder op het spel.

Stand in het WK na 16 van de 20 races Dan nog even het uitgangspunt van deze race. Lewis Hamilton leidt het WK en start nu dus ook weer vooraan. Zijn naaste belager Sebastian Vettel (Ferrari) staat echter direct langs hem op de startgrid. Hamilton heeft 36 punten voorsprong en er zijn nog maximaal 125 punten te winnen dit seizoen. 1. Lewis Hamilton 281 punten (+18 punten)

2. Sebastian Vettel 247 (+12)

3. Valtteri Bottas 222 (+10)

4. Daniel Ricciardo 177 (+15)

5. Kimi Raikkonen 138 (+0)

6. MAX VERSTAPPEN 93 (+25)

7. Sergio Perez 76 (+8)

…

18. Stoffel Vandoorne 13 (+6)

Bougie Het probleem aan de wagen van Vettel lijkt met een bougie te maken te hebben. Ze denken dat het gefixt is, want de Ferrari wordt nu in orde gemaakt en lijkt op tijd klaar voor de start.

Weer problemen bij Ferrari? Vorige week ging het op de startgrid mis voor Kimi Raikkonen, nu is de wagen van Sebastian Vettel nog niet klaar. Momenteel is het bodywork bij de motor weggehaald en zijn monteurs bezig met een last minute ingreep. Zijn ze op tijd klaar voor de opwarmronde?

SimonLazenbySky Simon Lazenby Here we go again. Vet engine cover off ! Hopefully they get it fixed or that could be game set match https://t.co/SrW7z7glVC 8 oktober 2017 @ 04:46 Volgen

Vettel won vaker in Japan Vier keer zette Sebastian Vettel de race op Suzuka op zijn naam: in 2009, 2010, 2012 en 2013. Lewis Hamilton won drie keer de Grand prix van Japan, maar één van die zeges kwam niet tot stand op Suzuka. In 2007 was de Fuji Speedway gastheer. De meest recente Japanse overwinningen tussen de twee WK-rivalen staat dan wel weer op naam van de Brit; in 2014 en 2015 was hij de sterkste.

Wordt dit een walkover voor Hamilton? Dat valt nog te bezien. De man is ontegenzeggelijk in vorm, misschien wel de beste vorm van zijn toch al niet kinderachtige carrière. Maar zijn Mercedes is een prima donna en qua prestaties een stuk gevoeliger voor wisselende omstandigheden dan bijvoorbeeld de Ferrari van Sebastian Vettel of de Red Bull van Max Verstappen. RobChinchero Roberto Chinchero Hot Suzuka https://t.co/A9P3rAXncy 8 oktober 2017 @ 04:39 Volgen Vettel hoopte op warm weer, een lekker zonnetje boven Suzuka, omdat de verwachting van Ferrari is dat de Mercedes in warmer weer een stukje minder goed loopt dan zaterdag tijdens de kwalificatie. Toen was het bewolkt en relatief koel met een graad of 23, vandaag worden temperaturen tegen de 30 graden verwacht terwijl het asfalt zelfs 20 graden warmer is nu. En dat heeft grote invloed op de prestaties van de banden; een punt waar de Mercedes een stuk gevoeliger voor is dan de Ferrari. Lees ook: Formule 1-gids: verklarend voor de leek, verfrissend voor de liefhebber

De startopstelling In deze volgorde rolt de voorste helft van het veld zometeen van de startplaatsen: 1. L. Hamilton - Mercedes AMG

2. S. Vettel - Ferrari

3. D. Ricciardo - Red Bull

4. M. Verstappen - Red Bull

5. E. Ocon - Force India F1

6. V. Bottas - Mercedes AMG

7. S. Perez - Force India F1

8. F. Massa - Williams

9. S. Vandoorne - McLaren

10. K. Raikkonen - Ferrari

Een Nederlands circuit Suzuka is ontworpen door de man die ook het circuit in Zandvoort tekende: de Nederlander John “Hans” Hügenholtz. De baan, die door hem begin jaren 60 ontworpen werd in opdracht van Sochiro Honda, kent een unieke achtvorm en was in eerste instantie bedoeld als testbaan voor het automerk Honda. Sinds 1987 is het - op 2007 en 2008 na - gastheer van de Japanse Grand Prix en vanwege het baanontwerp favoriet bij veel coureurs. Suzuka kent hoogteverschillen, technische bochtencombinaties, lange rechte stukken maar ook een hairpin, snelle doordraaiers en natuurlijk het kenmerkende tunnel-brug segment.

Eerste pole Hamilton Voor het eerst start WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) op Suzuka vanaf pole position. Hij had er negen jaar voor nodig maar nu is het dan eindelijk gelukt, waarmee hij nu op elk van de huidige F1-circuits ooit pole heeft gepakt. Aan boord bij de snelste van van de kwalificatie: Voor Hamilton is dit de tiende keer dat hij vooraan start dit seizoen en z’n 71e pole in totaal. Hiermee bevestigt hij zijn status als recordhouder nog maar eens. Van alle nog actieve coureurs komt Sebastian Vettel nog het meest in de buurt met zijn 49 poles.

Verstappen begint als 4e Max Verstappen start de Grand Prix van Japan vanaf de 4e plaats. Voor de vijfde keer dit seizoen was zijn teamgenoot tijdens de kwalificatie sneller dan hij, Verstappen was in 2017 op zijn beurt wel al elf keer rapper dan Daniel Ricciardo. De Belg Stoffel Vandoorne (McLaren) kwalificeerde zich opnieuw binnen de top 10.