Kabinet herintroduceert pooierverbod

Het nieuwe kabinet wil het pooierverbod opnieuw invoeren. Ook komt er een verplicht vergunningstelsel voor prostituees. Betrokkenen bij de kabinetsformatie bevestigen dat dit in het regeerakkoord staat. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hopen hiermee uitbuiting in de seksbranche tegen te gaan. Er komt ook extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees.

Het ‘souteneursverbod’ werd in 2000 geschrapt, tegelijk met het bordeelverbod. Sindsdien is het een legaal beroep. Maar financieel voordeel halen uit seksuele dienstverlening van anderen keert nu weer terug in het Wetboek van Strafrecht, als het aan de nieuwe coalitie ligt.

Tegelijk met de herintroductie van het pooierverbod wil de nieuwe coalitie dat prostituees zich verplicht gaan registreren. Dit is al jaren onderwerp van debat aan het Binnenhof. Voorstanders, zoals de ChristenUnie, denken dat zo’n vergunningsplicht de overheid beter zicht geeft op misstanden in de seksbranche. Tegenstanders, onder wie D66, zeggen dat de privacy van prostituees ermee geschonden wordt. In de formatie is deze partij nu toch akkoord gegaan.

Eerder schrapte het kabinet-Rutte II nog het voorstel voor een registratieplicht voor prostituees omdat er onvoldoende steun voor bestond in de Eerste Kamer. In plaats daarvan kwam er een minimumleeftijd van 21 jaar voor werknemers in de seksbranche. Ook dit voorstel is nog altijd niet aangenomen.

In de praktijk hanteren gemeenten als Amsterdam, Utrecht en Den Haag toch een vorm van registratie. Onlangs zetten de bestuursrechter en de Autoriteit Persoonsgegevens een streep door deze praktijk: het zou in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens.

De nieuwe wetgeving komt er op aandringen van de ChristenUnie, die al jaren strijdt tegen gedwongen prostitutie. Partijleider Gert-Jan Segers diende eerder een wet in die hoerenlopers strafbaar stelt als ze seks hebben met een prostituee van wie ze zouden kunnen weten dat ze slachtoffer is van mensenhandel. Dat voorstel werd vorig jaar aangenomen in de Tweede Kamer.