De implosie van Sebastian Vettel, en dus ook van de spanning

De man die net zijn droom achteruit in de garage had geparkeerd kreeg nog een trap na. Reprimande voor Sebastian Vettel na de Grand Prix van Japan. Reden? Niet op tijd klaarstaan voor het Japanse volkslied voorafgaand aan de race. De tweede reprimande van het jaar, bij een derde – als die wordt gegeven voor iets wat tijdens het rijden gebeurt – krijgt hij tien startplekken straf. Tikje kleinzielig, maar regels zijn regels. Alleen had de Duitser wel andere dingen aan zijn hoofd toen het gebeurde: er waren zorgen over de bougie van zijn Ferrari, en die bleken terecht. Na vijf ronden was zijn race afgelopen, was zijn titelmissie van vrijwel onmogelijk nu kansloos geworden en de implosie van zijn seizoen compleet.

In Azië verloor Ferrari de kans op een eerste wereldtitel sinds 2007 en het seizoen in de Formule 1 het laatste beetje spanning. Wat leek Spa opeens ver weg, ook al was dat eind augustus. Vettel werd daar toen tweede, zat dicht op concurrent Lewis Hamilton (Mercedes) en leidde nog steeds in de strijd om de wereldtitel. Die was zo boeiend geweest, voor het eerst in jaren. Geen gevechten binnen een team, eindelijk weer eens tussen twee teams – de vele saaie races in de eerste helft van het seizoen waren zo gemakkelijker goed te praten. Australië naar Vettel, China naar Hamilton. Bahrein naar Vettel, Spanje naar Hamilton. Monaco naar Vettel, Canada naar Hamilton. Hongarije naar Vettel, Groot-Brittannië naar Hamilton. Verschil voor de zomerstop: 14 punten in het voordeel van viervoudig wereldkampioen Vettel.

Vettel (rechts) tijdens de Grand Prix van Japan. Foto AFP

Op het circuit van Monza, voor de ogen van tienduizenden tifosi, kwam er al een deuk in het harnas. Ferrari hield Mercedes opeens niet bij, werd op tientallen seconden gereden. Geluk bij een ongeluk was dat Red Bull door straffen één lange inhaalrace moest rijden, want Ferrari had het ook tegen hen afgelegd. De schade bleef zo beperkt, Vettels achterstand op Hamilton was maar een kleine. Maar de auto was niet meer feilloos.

De nauwe straten van Singapore gaven Ferrari terecht hoop, bleek tot de zondag van de race: Mercedes had moeite, dusdanig veel dat ook Red Bull de betere leek. Met de Ferrari zelf bleek weinig mis, wel met Vettels hoogmoed. Als er iemand als schuldige aan te wijzen was voor de botsing die ook aan de race van teamgenoot Kimi Räikkönen en Max Verstappen een einde maakte, was het Vettel: hij wilde al bij de start te veel, te snel en onnodig agressief, zeker voor iemand die om een kampioenschap reed. Voordeel Hamilton: 28 punten.

In Maleisië en Japan verloor Ferrari zijn grip op de auto. Vorige week startte Vettel achteraan na problemen in de eerste kwalificatiesessie – hij werd na een knappe inhaalrace nog wel vierde – en viel Räikkönen vlak voor de race uit. Zondag zagen we hoe Vettel vanaf plek twee veel te langzaam was in de eerste paar rondes, moest opgeven en zelfs geen punt meer haalde.

Teleurstelling groot

Hij was nog zo sportief om even naar het Japanse publiek te zwaaien, maar te verslagen om lang te blijven hangen voor de media. Voordat Lewis Hamilton met zijn overwinning het verschil op 59 punten bracht en Max Verstappen na weer een ijzersterke race op de tweede stek van het podium mocht plaatsnemen, kreeg Sky Sports nog wel kort wat commentaar van Vettel. Dat het normaal was dat iedereen kritisch is nu, hoort erbij. Dat het natuurlijk pijn doet en iedereen teleurgesteld is. Dat het beste is uit te rusten en de laatste vier races voluit te gaan.

Even later werd Hamilton gevraagd of het kampioenschap nu beslist was. „Nog niet”, zei hij tegen Ziggo Sport met een voorzichtige glimlach. Mathematisch is het zo, maar mathematisch kan Oranje ook nog het WK voetbal halen.